James Wan et Jason Blum développeront l’adaptation de la fonctionnalité Dead by Daylight Horror

Les adaptations de jeux vidéo ont tendance à être difficiles à naviguer lors de la traduction du matériel source sur grand écran pour un public plus large. Cependant, des adaptations comme celles de HBO Le dernier d’entre nous inaugurent une renaissance dans un genre qui a été en proie à des interprétations cinématographiques mal faites au fil des ans. Selon une exclusivité de Variety, l’industrie de l’horreur est le pilier de Blumhouse Jason Blum et les monstres atomiques James Wan sont les prochains en ligne pour tenter de briser la malédiction de l’adaptation du jeu vidéo. Dans leur prochaine collaboration avec Behavior Interactive, le duo développe une adaptation de long métrage du jeu d’horreur popularisé, Mort au grand jour.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le jeu d’horreur de survie multijoueur provient du plus grand développeur de studio de jeu au Canada, Behavior Interactive. Depuis 2016, Mort au grand jour a amassé un succès commercial, atteignant plus de 50 millions de joueurs depuis sa création. Le gameplay consiste en un format un contre quatre, où un joueur assume le rôle de tueur et les quatre autres travaillent ensemble en tant que survivants. Alors que les survivants échappent au tueur et s’efforcent d’alimenter la porte de sortie en réparant cinq générateurs, le tueur est sur le point de capturer les quatre en tant que sacrifices à une présence malveillante connue sous le nom d’entité.

Le vice-président exécutif de Behavior Interactive, Stephen Mulrooney, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat naissant avec les icônes de l’industrie de l’horreur, Wan et Blum.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour élargir davantage l’univers de ‘Dead by Daylight’. Chez Behaviour, notre devise est de créer des moments uniques, ensemble, pour toujours. Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour créer l’entrée meurtrière de « Dead by Daylight » sur grand écran.

Wan a fait écho aux sentiments de Mulrooney, mentionnant comment l’univers du jeu fournit déjà un excellent matériel source pour une fonctionnalité d’horreur effrayante.

« Dans ‘Dead by Daylight’, l’équipe Behavior a créé une lettre d’amour au monde de l’horreur, créant un environnement incroyable regorgeant d’atmosphère et de méchants terrifiants – parfait pour une adaptation cinématographique effrayante. Nous sommes de grands fans du jeu chez Atomic Monster, et nous sommes ravis de faire équipe avec Blumhouse pour amener ce monde effroyablement viscéral sur grand écran.

De plus, Blum a relayé son dévouement pour proposer une adaptation exceptionnelle aux fans inconditionnels du jeu.

« Nous savons qu’il y a tellement de fans de ‘Dead by Daylight’ et pensons qu’il est impératif de trouver quelqu’un qui apprécie et aime le monde autant que nous, pour nous aider à porter le jeu sur grand écran. Nous savons que nos partenaires de Behavior et Atomic Monster nous aideront à donner vie à la meilleure version de ce jeu. »

Mort au grand jour est encore à ses débuts avec les entreprises actuellement à la recherche d’un réalisateur et d’un scénariste pour le projet. Wan, Blum et Stephen Mulrooney sont les producteurs confirmés du film. Les EP incluent Remi Racine de Behavior Interactive, Michael Clear et Judson Scott d’Atomic Monster, Ryan Turek de Blumhouse et Russell Binder de Striker Entertainment.





James Wan et Jason Blum sont les individus parfaits pour adapter Dead by Daylight

Images universelles

Bien que le projet en soit encore au début de son développement, il existe des possibilités infinies pour la direction que James Wan, Jason Blum et Behavior Interactive pourraient prendre l’adaptation du long métrage de Mort au grand jour. Le jeu a un univers étendu qui ne manque pas d’êtres originaux et meurtriers pour terroriser les survivants. The Nurse, The Wraith et The Hag ne sont que la pointe de l’iceberg d’entités à sang froid qui pourraient se retrouver dans le film. En plus de leurs tueurs d’origine, Mort au grand jour présente également des méchants classiques sous licence de films et de télévision, y compris Halloween, Hellraiser, Freddy, L’attaque des Titanset plus.

Étant donné à quel point ces tueurs en série paranormaux peuvent être terrifiants, Wan et Blum sont l’équipe idéale pour aider à traduire l’aspect macabre du jeu sur grand écran. Wan est le cerveau derrière plusieurs franchises d’horreur à succès, notamment, Scie, Insidieux, et La conjuration – qui est la franchise d’horreur la plus rentable à ce jour. Bien que Wan ait co-créé le Insidieux franchise avec la collaboratrice de longue date Leigh Whannell, Blum est impliqué depuis sa création en tant que producteur. Plus récemment, la dernière aventure du duo M3GAN est devenu une sensation d’horreur virale lors de sa sortie. À lui seul, Blumhouse a été responsable de plusieurs longs métrages d’horreur à succès, notamment Sortirle Activité paranormale franchise, et La purge franchise pour n’en nommer que quelques-uns. Leurs antécédents combinés et leurs antécédents de collaboration cèdent la place à un partenariat habile capable d’assumer la tâche colossale de Mort à la lumière du jour adaptation cinématographique.