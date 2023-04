Star Wars The Mandalorian : Qui est Greef Karga ?

Dans Le Mandalorien saison 3 il revient, mais avant cela, il a déjà joué un rôle important : Greef Karga a non seulement un nom classique de Star Wars, mais contribue également beaucoup à l’histoire du Mandalorien. Lisez tout ce que vous devez savoir sur le magistrat de Nevarro ici.

Le Mandalorien : Qui est Greef Karga ?

C’est de cela qu’il s’agit : Le Mandalorien construit l’univers autour du guerres des étoilesfilms et séries. L’accent est mis sur le Mandalorien éponyme et chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal). Mais sans Greef Karga serait le personnage principal par exemple jamais rencontré le petit grogu alias Baby Yoda.

Greef Karga dans The Mandalorian : Dès le début de la première saison de la série Disney Plus « The Mandalorian », Din Djarin affronte Greef Karga. A ce moment c’est encore un Intermédiaire de la guilde des chasseurs de primes.

Greef Karga donne ensuite au Mandalorien également l’ordre de trouver Grogu (bien que, bien sûr, à ce moment-là, personne ne connaisse le nom du petit être qui appartient à la même espèce sans nom que Yoda). Après quelques allers-retours mouvementés, Grogu lui sauve même la vie.

Greef Karga combat aux côtés de Cara Dune et Din Djarin contre ce qui reste de l’Empire sur Nevarro. Le groupe coloré réussit à chasser les derniers impérialistes et à détruire leur base.

Plus tard, dans le troisième saison le Mandalorien Din Djarin revient à Nevarro. Ce faisant, il doit se rendre compte que Greef Karga en tant que nouveau magistrat contribué de manière significative à l’amélioration des conditions sur place. Il couche même avec les hommes de main du chef des pirates Éclat gorien à.

Par qui Greef Karga est-il joué ? L’acteur éclot pour la série Disney Plus The Mandalorian Carl Météos dans le rôle de Greef Karga. Vous le connaissez peut-être autrement comme une voix de divers jeux vidéo tels que « The Artful Escape » ou Combat mortel X. Il a également joué dans des classiques comme « Rocky » et « Predator ».

