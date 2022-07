Jessica Jones : Disney+ a changé le titre officiel de la série Netflix

Poursuivre la migration de Netflix à Disney+, la série »Jessica Jones » a reçu un petit changement dans son titre. Maintenant, au sein de la plateforme de streaming de Disneyla production de Télévision Marvel on la retrouve sous le nom de »AKA Jessica Jones » avec le »AKA » également ajouté à l’écran titre de chacun des épisodes. La raison du changement de titre est actuellement inconnue, mais l’AKA fait référence à » Aussi connu sous », qui se traduit par » également connu sous ».

La série mettant en vedette Kristen Ritter en tant que détective privé aux super pouvoirs, Jessica Jones, créée sur Netflix en 2015, et a eu un total de trois saisons jusqu’à son annulation en 2019. Cette production a été qualifiée de deuxième série originale Netflix de Marvel, la première étant »Casse-cou » Protagonisée par cox charlie.

Pour le moment, on ne sait pas comment « Jessica Jones » se connectera à l’univers cinématographique Marvel, car après la première de la troisième saison de « Daredevil », chaque programme Marvel sur Netflix a été annulé, ce qui a rendu leurs histoires non Ils faisaient partie de la canon. Maintenant, avec son arrivée sur Disney +, de nombreux fans se demandent si Ritter reviendra dans le rôle de Jessica Jones dans les productions de Marvel Studios à l’avenir.

Cela pourrait être une possibilité, puisque l’année dernière, Charlie Cox est réapparu en tant que Matt Murdock dans le film « Spider-Man : No Way Home », faisant une petite apparition en tant qu’avocat de Peter Parker. De la même forme, Vincent D’Onofrio Il a repris son rôle de Wilson Fisk/Kingpin dans la série »Hawkeye ». Considérant qu’ils sont tous les deux apparus pour la première fois dans la série Marvel de Netflix, de nombreux fans ont évoqué la possibilité de voir une connexion à la saga.Les défenseurs » avec le MCU.

Avec »Jessica Jones » et »Daredevil », Marvel a publié d’autres émissions sur Netflix comme »Luke Cage », »Iron Fist » et »The Punisher », chacune d’entre elles étant liée à un lancement ultérieur »The Defenders », une série dans laquelle vous pouviez voir tous les personnages principaux de chacune des émissions précédentes. Suite à l’annonce que Netflix ne présenterait plus les séries Marvel Studios, les fans craignaient que Disney ne censure les thèmes les plus matures de chaque émission.

Chacune de ces émissions est classée RATV, avec violence graphique, contenu sexuel et langage fort qui ne sont généralement pas représentés dans d’autres productions Marvel, incitant Disney + à réévaluer ses contrôles parentaux.

Heureusement, les séries »Daredevil », »Jessica Jones », »Luke Cage », »Iron Fist », »The Defenders » et »The Punisher », sont arrivées avec leur contenu original et sont entièrement disponibles sur Disney+.