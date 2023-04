Le film NETFLIX le plus regardé MAINTENANT dans le monde, dépassant « Luther: Night Falls »

Netflix

luther : la nuit tombe C’était, pendant des semaines, le film le plus regardé sur Netflix dans le monde, mais récemment, il a été dépassé. Sachez quel est le long métrage qui a attiré tous les regards.

©IMDBIdris Elba dans « Luther : la nuit tombe »

comme tous les mois Netflix renouvelle son contenu et le fait en grand. Avec différents films et séries qui arrivent tout au long de l’année, il continue de ravir ses téléspectateurs. C’est pourquoi, chaque semaine, les productions les plus regardées du géant du streaming varient. Eh bien, les utilisateurs choisissent généralement différentes créations pour en profiter.

A tel point qu’après le succès qu’il a eu luther : la nuit tombe comme le film le plus regardé sur Netflix dans le monde, maintenant c’était au tour d’un autre long métrage. C’est l’un des films les plus récents du géant du streaming et met en vedette deux des acteurs les plus connus d’Hollywood. Sans aucun doute, c’est une histoire captivante qui a déjà captivé des milliers de personnes.

+ Le nouveau film Netflix qui a surpassé Luther : la nuit tombe :

Oui ok Luther : La nuit tombe c’était une rage complète, le film avec Idris Elba a déjà perdu toute sa rage. En effet, il a maintenant été supplanté par l’une des dernières versions de Netflix : Mystère en vue 2. Ouais! Le nouveau film d’Adam Sandler et Jennifer Aniston en tête du top 10 du géant du streaming.

Selon Flix Patrol, au-delà de sa sortie récente, Mystère en vue il est déjà premier dans le top 10. Selon les statistiques, il occupe déjà la première place dans plus de 800 pays et on s’attend à ce qu’il continue de croître. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le film qui le suit dans les reproductions est mystère à bordqui a été créée en 2019 et est la première partie de la même histoire.

Il convient de noter que, pour comprendre le film qui vient de sortir, vous devez absolument voir le premier. C’est pourquoi, encore une fois, mystère à bord Il a captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Et donc Jennifer Aniston et Adam Sandler sont à nouveau à la mode sur Netflix en partant Luther : La nuit tombe quatrième ci-dessous boksoon doit mourir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?