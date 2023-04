Netflix a partagé la bande-annonce électrisante de Rescue Mission 2 avec Chris Hemsworth

Netflix

Tyler Rake a survécu aux événements du premier film Rescue Mission et revient dans une suite avec une mission encore plus dangereuse. Progrès!

© IMDbmission de sauvetage

Chris Hemsworth prête à nouveau son corps à Tyler Rake, le mercenaire australien prêt à risquer sa vie dans les missions les plus difficiles à accomplir. Netflix parier à nouveau ce personnage dans Mission de sauvetage 2le film réalisé par Sam Hargrave et a des livres en charge de joe russel’un des cinéastes responsables de Avengers : Fin de partie.

Après avoir miraculeusement survécu aux événements de la première production, le mercenaire australien des opérations noires revient avec une autre mission mortelle : faire sortir de prison la famille d’un gangster géorgien. Comme on le voit dans la bande-annonce partagée par Netflix ce nouveau travail ne sera pas facile du tout : les séquences d’action de Mission de sauvetage 2 ils sont vraiment impressionnants !

Bande-annonce de la mission de sauvetage 2

Ceci est la suite du premier film basé sur le roman graphique Ville, d’Ande Parks, basé sur une histoire d’Ande Parks, Joe Russo et Anthony Russo et illustré par Fernando León González. Il est clair que le contenu basé sur la bande dessinée devient de plus en plus courant dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et ce projet reflète cette réalité.

Mission de sauvetage 2 est un projet ambitieux qui nous ramène dans l’univers de Tyler Rake, un mercenaire engagé à 100% dans ses missions, comme en témoigne le premier volet dans lequel il a risqué sa vie pour sauver le fils kidnappé d’un criminel international, une tâche dans lequel qui a failli mourir d’une grave blessure au cou qui semblait l’avoir tué mais non… il est de retour !

Le casting de Mission de sauvetage 2 Comprend : Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili et Olga Kurylenko. La production est en charge de Joe Russo, Anthony Russo, Chris Hemsworth, Patrick Newall, Sam Hargrave, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Eric Gitter et Peter Schwerin. Les premières du film sur la plateforme de streaming Netflix le prochain 16 juin. Épingle de sûreté!

