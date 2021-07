Qui meurt dans la saison 2 d’Outer Banks ? Sarah meurt-elle ?

Une liste de tous ceux qui meurent – ​​et presque presque ! – dans Outer Banks saison 2.

Dès la seconde Banques extérieures la saison 2 commence, la série ne nous laisse même pas un moment pour respirer avant de nous frapper avec des moments absolument explosifs. (Littéralement… si tu sais, tu sais )

Alors que la bataille pour l’or s’intensifie et devient de plus en plus dangereuse, les fans s’attendaient déjà à ce que cette saison soit intense d’après la bande-annonce – et ils ne s’étaient pas trompés ! Avec le mortel Ward et Rafe Cameron toujours en liberté, et de nouveaux méchants étant introduits, Banques extérieures la saison 2 a vu une poignée de morts à l’écran.

Au cas où vous auriez besoin d’un récapitulatif, voici les personnages qui sont morts – et ont presque failli mourir – dans Banques extérieures saison 2.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Banques extérieures saison 2 – évidemment ! Ne faites pas défiler en avant si vous n’avez pas vu la saison complète !

Qui meurt dans Banques extérieures saison 2?

Outer Banks : qui meurt dans la saison 2 ? Image : Netflix

Dans quels personnages meurent Banques extérieures saison 2?

Gavin

Dans l’épisode 1, les Pogues parviennent à retrouver le pilote de l’avion de Ward Cameron qui a décollé avec l’or à la fin de la saison 1. Gavin contacte Ward et tente de le faire chanter parce que a) les gens savent maintenant qu’il était un témoin, et b ) il a l’arme que Rafe a utilisé pour tuer Peterkin. Ward bat Gavin afin de prendre l’arme du crime et finit par lui tirer dessus à bout portant. Ward se débarrasse ensuite du corps de Gavin, ne laissant aucune preuve sur les lieux du meurtre.

Renfield

Après avoir réussi à voler la Croix de Saint-Domingue, Renfield et Rafe apportent le trésor à Limbrey dans un entrepôt. Limbrey tire ensuite et tue son demi-frère après qu’il l’ait poussée au sol et ait tenté de décoller avec la Croix d’un demi-milliard de dollars.

Renfield meurt-il dans la saison 2 d’Outer Banks ? Image : Netflix

Sarah meurt-elle dans la saison 2 d’Outer Banks ?

A la fin de l’épisode 2, Sarah Cameron est abattue par son frère Rafe après un bras de fer aux Bahamas. Dans l’épisode 3, John B l’amène chez un médecin à Nassau, qui tente d’arrêter l’hémorragie et de lui sauver la vie.

Cependant, l’état de Sarah se détériore rapidement. Sarah perd connaissance peu de temps après son arrivée chez le médecin. Alors qu’elle commence à se mettre à plat, John B lui fait une RCP pour tenter de la ramener, mais le médecin dit qu’il ne peut rien faire d’autre. Le médecin laisse John B seul, essayant de faire revivre le corps sans vie de Sarah. En gros, Sarah est morte.

Mais après un vraiment vraiment quelques minutes intenses, les battements de cœur de Sarah reviennent et elle se réveille finalement.

Est-ce que JJ meurt dans la saison 2 d’Outer Banks ?

JJ parvient à se mettre dans toutes sortes de situations dangereuses dans la saison 2, mais les choses deviennent sérieuses dans le dernier épisode de la saison.

Alors que les Pogues tentent de voler la Croix de Saint-Domingue et de s’échapper du cargo, JJ et Kie se battent avec un membre d’équipage. Dans une tentative pour empêcher Kie de se faire couper la tête par un énorme couteau, JJ attaque le gars mais finit par se faire gifler au visage. Il tombe sur le côté du bateau, face contre terre et inconscient, dans l’océan.

Kie saute immédiatement après lui et le maintient à flot jusqu’à ce que les autres reviennent avec le bateau. Ils parviennent à le traîner à bord, où il reste inconscient avec une énorme blessure à la tête. Après quelques minutes, JJ finit par revenir, crachant l’eau dans ses poumons.

Ward Cameron meurt-il dans la saison 2 d’Outer Banks ?

L’un des grands chocs de Banques extérieures la saison 2 est entièrement grâce à Ward Cameron. Dans l’épisode 6, Ward se rend compte qu’il n’y a aucun moyen d’échapper à ses crimes et décide d’y mettre fin une fois pour toutes.

Après l’émission d’un mandat d’arrêt contre Ward, il conduit la police à Tannyhill où ils le découvrent sur son bateau dans l’eau. Il admet tout cela, mais avant de pouvoir être arrêté, Ward disparaît dans le bateau et le fait exploser devant tout le monde sur le quai – y compris Sarah.

Ward Cameron meurt-il dans la saison 2 d’Outer Banks ? Image : Netflix

Dans l’épisode 9, il est révélé que Ward a simulé sa mort pour éviter l’arrestation. Il est sur un cargo, aux côtés de Rose, Rafe, Wheezie et Sarah (droguée), se dirigeant vers une île au large de la Guadeloupe avec l’or en remorque. Il s’avère qu’il avait programmé l’explosion pour qu’il puisse sauter du bateau avec son équipement de plongée avant qu’il ne le fasse exploser.

Plus tard dans l’épisode, John B se bat avec Ward, qui finit par tomber en arrière et se cogner la tête sur le bord en acier du cargo. John B va jeter Ward par-dessus bord pour mourir, tout comme Ward l’a fait pour le père de John B, mais il décide finalement de ne pas le faire. Plus tard dans l’épisode, nous découvrons que Ward est stable et se remet de sa blessure.

