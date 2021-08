Aerosmith vend l’intégralité de son catalogue musical à Universal Music

ASUPERMALL Musical Calculatrice De Bureau 12-Digits Ecran Lcd Avec Audio Jack 3,5 Mm Volume Reglable Cable Calculatrice Compteur Electronique Avec Music Play

Caractéristiques: Fonction musicale: Il est non seulement une calculatrice, mais aussi un instrument de musique, qui peut être utilisé pour jouer une musique simple. Bouton « CE » peut changer à long, moyen et court le ton. Calculatrice a prise audio 3,5 mm, avec câble de volume réglable, peut être un casque externe, haut-parleurs et d'autres appareils. Comment convertir Piano électronique d'abord appuyer sur la touche « AC », puis appuyez sur le bouton « heure / date » deux fois pour entrer dans la fonction musicale. Appuyez sur la touche numérique "1-9" et "+, -, x, ÷, =", la calculatrice fera un son. Multi-fonctions: add Support, soustraction, multiplication et la fonction de calcul de division, GT, M +, M-, MRC, etc. temps de soutien, date, alarme, fonction de contrôle du volume. Laissez-vous travailler rapidement et efficacement. Grand écran: calculatrice de bureau électronique avec 12 digits grand écran LCD. conception écran basculée, clair et facile à lire. Design ergonomique,