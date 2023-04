Star Wars : qui est la garde prétorienne d’élite ?

Le dernier épisode de la 3e saison depuis Le Mandalorien sur Disney+ ravi les fans avec de nombreuses références et allusions au guerres des étoilesunivers et ramène enfin le grand méchant de la série : Moff Gédéon (Giancarlo Esposito) poursuit son plan sinistre et rassemble autour de lui une multitude d’alliés impériaux.

Alors que Din (Pedro Pascal), Bo (Katee Sackhoff) et le reste des Mandaloriens rassemblent leurs forces contre le méchant, il les laisse Garde prétorienne d’élite s’aligner Les connaisseurs des trilogies cinématographiques devraient également les considérer garde rouge l’unité connue semble familière.

Star Wars : La Garde Rouge est de retour !

La garde prétorienne d’élite avec ses impressionnante armure rouge devrait déjà être bien connu des connaisseurs de « Star Wars ». La Garde Rouge a déjà joué dans le Trilogie suite avec Rey, Finn et Poe une part importante, puisqu’ils sont au service du souverain impérial.

Le de palpatiner Les gardes prétoriens d’élite introduits portent des robes rouges qui sont nettement différentes de l’armure portée par le reste de la garde.

Ils sont aussi francs Spécialistes de la mêlée et en avoir un propre arsenal d’armes, à laquelle l’imposant Lances de sabre laser appartenir. Vos armes prennent le Technologie vibratoire sur et sont avec Lames d’électroplasma équipé qui peut même résister aux sabres laser.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Votre but ultime est que Protection de l’Empereur, même s’ils n’ont pas pu sauver Snoke battu à la fin dans « Star Wars : Les Derniers Jedi » dans le combat contre Rey (Daisy Ridley) et Kylo (Adam Driver). L’unité d’élite rend non seulement la vie difficile à Rey et Kylo, ​​mais aussi dans « The Mandalorian : Season 3 » l’un des héros sent les lances du garde du corps.

Avec cela, les créateurs de la série ont ajouté un autre détail important à l’intrigue de la série, celui lien direct avec les films représente – et donc le écart entre les trilogies remplit. De plus, le sujet de l’épisode concerne la Fondation du Premier Ordre et beaucoup plus.

Nous découvrons comment les Mandaloriens nouvellement formés continueront sur leur planète natale, si Moff Gideon réussira à mettre en œuvre ses plans et quelle aventure attend Din et Grogu dans le grande finale de la saison au 19 avril sur Disney+. T’inquiète, après ça va avec un 4e saison plus loin.