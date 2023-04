Elijah Wood partage ses véritables réflexions sur les nouveaux films du « Seigneur des anneaux »

Elijah Wood a dirigé la trilogie «Le Seigneur des anneaux» en tant que hobbit désintéressé Frodo Baggins.

L’acteur n’avait que 18 ans lorsque le tournage a commencé pour le film de 2001 réalisé par Peter Jackson. Maintenant, à 42 ans, Wood partage ses véritables réflexions sur les projets de réalisation de nouveaux films « Le Seigneur des Anneaux ».

« Je suis fasciné et je suis excité. J’espère que c’est bon. Je suis surpris – je ne sais pas pourquoi je suis surpris car, bien sûr, il y aurait plus de films », a déclaré Wood à GQ dans une interview publiée le 14 avril, avant de donner des détails sur sa réponse.

En février, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré que le studio avait conclu un accord pour réaliser des films « multiples » basés sur les livres de JRR Tolkien, par Variété. Une série préquelle, « The Rings of Power », a été publiée en septembre par Amazon Prime, avec une deuxième saison prévue en 2024.

« Évidemment, au cœur de cela, il y a le désir de gagner beaucoup d’argent. Ce n’est pas qu’un groupe de cadres se disent : « Faisons de l’art vraiment génial », a poursuivi Wood. « Et, encore une fois, ne pas en vouloir à personne parce que, bien sûr, c’est du commerce. Mais le grand art peut provenir du commerce. Donc, ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives.

Ian McKellen comme Gandalf avec Elijah Wood comme Frodon dans « Le Seigneur des Anneaux ». Nouvelle ligne / WireImage

Wood – qui a repris son rôle de Frodon dans la préquelle de 2012 « Le Hobbit : Un voyage inattendu » – a ajouté que la trilogie originale, qui s’étendait de 2001 à 2003, « n’est pas sortie de cet endroit ».

« C’est né d’une passion pour ces livres et du désir de les voir se réaliser. Et j’espère que c’est finalement ce qui fera avancer tout avec quels que soient ces films ultérieurs », a-t-il déclaré. « J’espère juste que c’est le même facteur de motivation à la base, chaque fois qu’ils embauchent un scénariste et un cinéaste – que c’est avec respect pour le matériel de Tolkien et avec enthousiasme pour l’explorer. »

Jackson, qui a également dirigé les films « The Hobbit », avait précédemment déclaré à Variety que le studio le tenait lui et ses collaborateurs « au courant à chaque étape du processus » lors de la conclusion de l’accord pour les nouveaux films.

« Nous avons hâte de parler avec eux pour entendre leur vision de la franchise », ont déclaré Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens à l’époque.

Wood, quant à lui, a également brièvement parlé de son amitié étroite avec ses anciennes co-stars du hobbit : Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monaghan.

« Nous sommes tous obsédés par les mots croisés du New York Times, essayant spécifiquement de battre la Mini en aussi peu de temps que possible », a déclaré l’acteur des « Yellowjackets ».

L’année dernière, les quatre acteurs ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner ensemble. Un fan dînant dans le même restaurant a donné un aperçu de la soirée des stars sur Twitter et a même photobombé leur photo de groupe.