Drake aurait pu jouer Cyborg dans une série DC annulée

Nous connaissons tous le super-héros Cyborg de CCun personnage qui a participé à plusieurs comics, séries et même au grand écran avec le film »Justice League » où il était interprété par Ray Fisher. Cependant, il fut un temps où l’artiste Hip-Hop Canard, était censé donner vie à Cyborg dans une série DC annulée. artiste de concept, Jared Krichevski, a posté une image qu’il a réalisée pour l’émission où vous pouvez voir à quoi cela ressemblerait si Drake jouait le personnage bien-aimé de DC. « Concept Cyborg pour une série qui n’a pas eu lieu. Ils voulaient lancer Drake à un moment donné », a écrit Krichevsky.

Cependant, aucun autre détail sur le projet abandonné n’a été fourni et la raison de sa résiliation est actuellement inconnue, mais il est curieux de penser que Drake était l’une des nombreuses personnes en lice pour jouer Victor Stone, le prénom du personnage, mais les autres potentiels. candidats restent un mystère.

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Winchesters: Supernatural prequel termine les enregistrements de sa première saison

Si la série devait se concrétiser, Drake aurait été le quatrième acteur à entrer dans le corps robotique de Cyborg. Les représentations précédentes du personnage incluent Lee Thompson Jeune dans » Smallville », Ray Fisher dans » Batman v Superman: Dawn of Justice » et » Justice League », et Joïvan Wade dans »Doom Patrol ».

Le personnage de Victor Stone a eu une chance douteuse dans les projets solo, car au-delà de la série Drake annulée, Warner Bros. avait également prévu d’apporter un film » Cyborg » avec Fisher afin d’ajouter à l’Univers DC Extended. Bien que prévu pour une sortie en 2020, le film a été retiré du calendrier de sortie officiel et son statut de production actuel est inconnu.

Vous pourriez également être intéressé par : The Baby : De quoi parle la nouvelle série d’horreur et de comédie de HBO Max ?

Beaucoup pensent que « Cyborg » a été retardé indéfiniment parce que Fisher s’est prononcé contre Warner Bros. et Joss Whedon, qui ont terminé la production de « Justice League » après que Zack Snyder ait quitté le projet. L’acteur a allégué que le traitement par Whedon des acteurs et de l’équipe du film était « abusif » et « non professionnel », tout en affirmant que plusieurs dirigeants de WarnerMedia avaient permis son comportement. Whedon et le studio ont officiellement nié ces allégations.