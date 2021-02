Dans ‘A Certain Doom’ (‘Certain Doom’, 10×16), seizième chapitre de la dixième saison de « Les morts qui marchentMaggie est arrivée à temps pour sauver Aaron, Alden et Gabriel d’une mort certaine. Apparemment, il a finalement reçu les lettres où ses anciens alliés l’ont informé de l’apparition des Whisperers et de la mort de personnages comme Jésus, Tara et Enid. Mais Maggie n’est pas revenue seule, avec elle est apparu un mystérieux personnage masqué, expert dans l’utilisation de faux. C’est à propos de qui?

Pendant ce temps, Beta poursuivait et encerclait les survivants des communautés, avec peu d’hommes mais avec un gigantesque troupeau de marcheurs comme arme. Cependant, Negan et Daryl ont uni leurs forces pour vaincre le nouveau chef des Whisperers qui a finalement été mangé par les marcheurs.

En outre, quelques personnages manquants ont réapparu dans ce chapitre de « Les morts qui marchent»Et a ouvert la possibilité de commencer un voyage ensemble. Virgil, l’homme qui a emmené Michonne à la base navale où elle trouverait des preuves que Rick est vivant, a retrouvé Connie, couverte de sang et de poussière, mais vivante.

Alors que la dernière bataille contre les Whisperers se déroulait, Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princess ont finalement atteint le point de rencontre convenu avec Stephanie, la femme de la radio. Mais ils étaient encerclés par des hommes armés et blindés dotés d’un équipement spécial.

Qui sont les hommes qui ont entouré Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princess? (Photo: AMC)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «THE WALKING DEAD 10X17»?

« Home Sweet Home » (10×17), dix-septième épisode de la dixième saison de « Les morts qui marchent« , Ce Dimanche 27 février à 21h00. (Heure de l’Est) aux États-Unis via AMC. Mais les abonnés à AMC + Vous pouvez voir le chapitre pendant quelques jours.

En Amérique latine, le retour de « The Walking Dead » peut être vu simultanément à travers Fox Premium et Chaîne étoile, anciennement Fox Channel, aux heures suivantes, selon le pays.

Fox Premium (dimanche 28 février)

Pérou, Colombie et Equateur: 21h30

Argentine et Chili: 23h30

Mexique: 20h30

Star Channel (lundi 1er mars)

Pérou, Colombie et Equateur: 22h00

Argentine et Chili: minuit

Mexique: 21h00

Espagne: 20h00.

BANDE-ANNONCE DE « THE WALKING DEAD 10X17 »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «THE WALKING DEAD 10X17»?

Selon le synopsis officiel de «Home Sweet Home» (10×17), dix-septième épisode de la dixième saison de « Les morts qui marchentMaggie est revenue avec une histoire qu’elle n’est pas prête à partager, même si son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue.

Dans une déclaration du drame de AMC On lit: «Dans les épisodes précédents, la chute d’Alpha et la fin de la guerre des Whisperer ont été observées. Le royaume est tombé, la colline a été pratiquement détruite et Alexandrie abandonnée en vue de la bataille finale. Les survivants ont été piégés et séparés les uns des autres. Cependant, confrontés à une mort imminente, ils se sont unis pour se battre, aboutissant à la mort de Beta, qui a apporté un soulagement aux communautés. «

«Les six nouveaux épisodes trouveront les survivants tentant de se remettre de la grande destruction que les Whisperers ont laissée dans leur sillage. Alors que les traumatismes du passé refont surface, des années de combats pèseront sur eux, exposant leurs côtés les plus vulnérables. En remettant en question l’état de l’humanité, l’état de leur communauté et leurs propres états d’esprit, trouveront-ils la force intérieure pour avancer avec leur vie, leurs amis et leurs groupes de la même manière? »Il continue.