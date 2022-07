Voici à quoi ressemblerait Zendaya dans le nouveau film Barbie avec Margot Robbie

célébrités

Le film de Barbie qui mettra en vedette Margot Robbie est en cours de production, mais les fans demandent l’incorporation de Zendaya. Voici à quoi ressemblerait l’actrice si elle rejoignait le casting.

© GettyZendaya

au cours des derniers moisZendaya Il a montré son grand talent devant les caméras. De plus, l’actrice a été classée parmi les plus polyvalentes d’Hollywood en raison de ses excellentes performances. Parmi eux figurent les deux saisons de euphoriela série HBO MaxOui le dernier film de Spider-Man dans lequel il jouait MJ. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la star est maintenant plongée dans différents projets.

Cependant, il convient de noter que désormais les fans de Zendaya Ils ont un autre souhait pour l’actrice. Au cours des dernières heures, une photographie d’elle vêtue de rose avec un look très similaire à celui qu’elle utilise a fuité. Margot Robbie sur le tournage de son nouveau long métrage : Barbie. A tel point que, voyant les cartes postales de la petite amie actuelle de Tom Holland, beaucoup ont demandé son incorporation au casting de ce film réalisé par Greta Gerwig.

Même comme ça, la possibilité de voir Zendaya avec Margot Robbie dans le nouveau film de Barbie c’est rare. Eh bien, depuis la production, ils n’ont rien confirmé d’une nouvelle signature et l’actrice n’en a pas non plus parlé. En fait, la vérité est que l’artiste est plongé dans le tournage d’une nouvelle série dont la date de sortie est encore inconnue.

Par contre, pour le film Barbiebien qu’il soit au milieu du processus de production et le rôle principal de Ryan Gosling Oui margot robbie, il n’y a pas encore de date de sortie. En tout cas, on estime qu’il pourrait arriver en salles en juillet 2023 et c’est déjà l’un des plus attendus par les fans des protagonistes.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le casting de Barbie est également bien connu puisqu’ils ont signé des personnalités telles que Emma Mackey, Will Ferrell, Nicola Coughlan, America Ferrera et Kate McKinnon. En cas d’adhésion Zendaya pourrait donner vie au meilleur ami du personnage principal qui, selon l’histoire originale, ressemble beaucoup à l’actrice dans la vraie vie.

