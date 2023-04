NETFLIX : 5 séries INCONTOURNABLES au MARATHON ce week-end

in

Netflix

Voici cinq hits sur Netflix qui vous donneront envie de passer le week-end à les regarder.

©IMDBVoici quelques idées à voir ce week-end

Pour profiter de ce week-end, quoi de mieux que 5 des séries les plus réussies actuellement sur Netflixpar conséquent, nous vous disons quelles sont les propositions idéales pour marathon, car selon les données de flixpatrolCe sont les productions les plus populaires actuellement.

+ L’agent de nuit

C’est la série la plus regardée actuellement sur Netflix. Il vient de sortir et met en vedette Gabriel Basso, Luciane Buchanan et hongchau. La production est basée sur le roman de Matthew Quirk.

synopsis officiel de L’agent de nuit: »Lorsqu’un agent du FBI répond à une hotline de la Maison Blanche, sa vie est plongée dans un monde de complots, de danger mortel et d’espionnage.« .

+ Obsession

Cette série dramatique suit l’histoire d’amour entre un chirurgien londonien et la fiancée de son fils. Tous deux vivent une obsession érotique qui menace de complètement changer leur vie. Les vedettes de la mini-série Richard Armitage (Le Hobbit), charlie murphy (Peaky Blinders) et Indira Varma (Luther).

+ Boeuf

C’est une série provocante avec Steven Yeun et Ali Won. Le synopsis officiel de Bœufl’une des 5 meilleures séries à se gaver ce week-end note : « Un entrepreneur raté et une femme d’affaires mécontente s’affrontent dans un incident de rage au volant qui devient incontrôlable et fait ressortir le pire en eux.« .

+ Chasse à l’homme américaine : l’attentat du marathon de Boston

C’est une série d’une saison avec Images d’archives, dramatisations et interviews exclusives visant à faire la lumière sur la tragédie du marathon de Boston et « les deux frères qui ont terrorisé une ville« . Il a un total de 3 chapitres d’environ une heure.

+ L’amour est aveugle

Il s’agit d’une série de romances et de mariages qui, bien qu’il s’agisse d’un concours, le prix est le supposé véritable amour. Il a 4 saisons sur Netflix et est animé par Nick Lachey et Vanessa Lachey, qui forment un couple dans la vraie vie.

