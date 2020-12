Star Wars: Mark Hamill portait autrefois la tenue de princesse Leia de Carrie Fisher juste pour la faire rire

Carrie Fisher et Mark Hamill sont devenus des amis incroyablement proches pendant le tournage Guerres des étoiles. Leur lien a continué jusqu’au jour où Fisher est décédé tragiquement en 2016. Et parce que les deux étaient si proches, Hamill essayait toujours de faire sourire Fisher. En fait, l’une de ses activités préférées était d’essayer de faire éclater de rire sa co-vedette.

«La faire rire était un signe d’honneur», a révélé Hamill. Et une fois, il était même prêt à porter l’un de ses emblématiques Guerres des étoiles tenues juste pour la faire rire.

Anthony Daniels, Kenny Baker, Mark Hamill et Carrie Fisher | Lucasfilm / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Mark Hamill a dit que Carrie Fisher était comme une famille pour lui

Luke et Leia n’étaient pas les seuls frères et sœurs à sortir Guerres des étoiles. Selon Hamill, sa relation avec Fisher ressemblait beaucoup à celle d’un frère et d’une sœur. Au fil des ans, son Guerres des étoiles co-star est devenu comme «famille» pour lui. Et tout comme les frères et sœurs, dit-il, ils se livraient à des combats qui dureraient des semaines, puis se réconcilieraient comme si de rien n’était.

«Nous avons parcouru toute la gamme au fil des ans, où nous étions amoureux les uns des autres, où nous nous détestions les tripes», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. «Je ne vous parle pas. Tu es un gamin royal! Nous avons tout traversé. C’est comme si nous étions une famille.

Mark Hamill portait une tenue de princesse Leia et une perruque Bozo le clown sur le plateau

EN RELATION: Mark Hamill a déclaré qu’il ne voulait pas partager Carrie Fisher avec Harrison Ford: « Les moments dont je me souviens étaient quand je l’avais pour moi tout seul »

Selon Hamill, il ferait n’importe quoi pour faire éclater de rire sa co-star. Parce que Fisher était si drôle et faisait toujours rire les gens, Hamill a dit que c’était «un insigne d’honneur» de revenir en faveur en la faisant rire.

«Je ferais des choses folles pour l’amuser sur le plateau. La faire rire était toujours un signe d’honneur », a-t-il révélé au Hollywood Reporter. «Une fois à l’heure du déjeuner, elle a dit: ‘Tu devrais essayer ma combinaison.’ J’ai dit: ‘La combinaison blanche une pièce? Vous êtes quoi, 5’2 ?? Je n’entrerai jamais! Elle a dit: «Essayez. J’ai enfilé cette combinaison à glissière Princess Leia, et elle était si serrée que je ressemblais à une chanteuse de salon de Vegas. Si ce n’était pas assez ridicule, elle m’a fait mettre un de ces masques chauves avec les cheveux, les lunettes et le nez Bozo, puis elle m’a fait faire le tour du backlot.

Mark Hamill a déclaré qu’il n’y avait « aucune limite » à la faire rire

Hamill a dit qu’il sauterait à travers des cerceaux pour faire sourire Fisher, peu importe à quel point cela le ferait sembler ridicule dans le processus. Il croyait également que sa drôle de personnalité était un mécanisme de défense pour dissimuler sa vulnérabilité.

«Les longueurs que j’allais faire pour l’entendre rire – il n’y avait pas de limites», a révélé Hamill. «Je l’aimais et aimais la faire rire. Elle ferait ces choses folles et me ferait faire ces choses folles, mais je ne pense vraiment pas qu’elles étaient folles après tout. D’une certaine manière, c’était un mécanisme de défense pour elle. Elle était tellement hors du mur. Elle pourrait l’utiliser comme protection. Une partie de ce qui était si poignant chez elle était qu’elle était vulnérable, qu’il y avait cette lueur de petite fille qui était si attrayante, et cela a réveillé la nature protectrice de ma personnalité.