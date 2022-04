Abbott Elementary Episode 13 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni – Spoilers, Nombre total d’épisodes, Regarder en ligne

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary, car l’épisode actuel est sorti aujourd’hui. Après cela, tous ses fans veulent savoir quand le prochain épisode sera diffusé. C’est pourquoi nous avons décidé de vous communiquer la date de sortie de cette émission.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette émission en ligne, où diffuser cette émission en ligne, son intrigue, les spoilers, ainsi que d’autres informations qui vous devez le savoir. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Abbott Elementary est une intéressante émission télévisée américaine de sitcom factice qui est regardée dans le monde entier. Ce spectacle est créé par Quinta Brunson. Il s’agit d’un groupe d’enseignants réunis dans l’une des pires écoles publiques du pays, simplement parce qu’ils aiment enseigner.

Ce spectacle met en vedette Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti et Sheryl Lee Ralph. Le premier épisode de cette émission est sorti le 7 décembre 2021, et en peu de temps, cette émission a réussi à attirer beaucoup de fans à travers le monde. Ils attendent tous la sortie du treizième épisode.

Abbott Elementary Épisode 13 Date de sortie

La prochaine date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary a été révélée et devrait sortir bientôt. Selon le calendrier de diffusion officiel de cette émission, la prochaine date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary est fixée au 12 avril 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les mardis.

Combien d’épisodes y a-t-il dans Abbott Elementary?

Actuellement, le nombre total d’épisodes pour la première saison de cette émission n’est pas encore révélé. Mais, vous pouvez vous attendre à ce qu’il ait environ 15 épisodes. Nous vous tiendrons au courant du nombre exact d’épisodes une fois qu’il sera révélé. En raison de la popularité de cette émission, nous nous attendons à ce qu’elle soit renouvelée pour plusieurs saisons. Pour des mises à jour régulières, restez connecté avec notre site.

Où regarder Abbott Elementary?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est ABC. Vous pouvez également diffuser cette émission en ligne sur le site officiel d’ABC, Diensy+ Hotstar, Hulu, YouTube TV et d’autres plateformes. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible ou non.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de ce spectacle.

Quinta Brunson comme Janine Teagues

Tyler James Williams dans le rôle de Gregory Eddie

Janelle James comme Ava Coleman

Lisa Ann Walter comme Melissa Schemmenti

Chris Perfetti comme Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph comme Barbara Howard

Liste de tous les épisodes élémentaires d’Abbott

Voici la liste de tous les épisodes de la saison en cours de cette émission. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Pilote » « Ampoule » « Liste de souhaits » « Nouvelle technologie » « Transfert d’étudiants » « Programme surdoué » « Professeur d’art » « Travail Famille » « Classe d’étape » « Journée portes ouvertes » « Bureau » « Ava contre le surintendant » « Ballon du Zoo »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission, son nombre total d’épisodes, les spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions concernant cette émission, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

