Star Wars: L’épisode de la saison 2 de Mandalorian avec Baby Yoda laisse les fans désemparés derrière

La série à succès Le mandalorien l’univers «Star Wars» est récemment devenu le 2ème saison sur Disney + a continué. Alors que de nombreux fans de la série ont hâte de voir Mando et Bébé yoda et leurs aventures en fuite au bord de la galaxie loin, très loin, le dernier épisode laisse certains fans assez perturbés.

Qu’est-il arrivé? Le favori du public Baby Yoda – dans la série comme l’enfant connu – est connu pour appartenir à l’espèce encore largement inexplorée du Grand Maître Jedi Yoda et a immédiatement conquis le cœur des téléspectateurs depuis sa première apparition au début de la série. Le fait qu’il aime les grenouilles et qu’elles fassent partie de sa nourriture préférée n’est plus un grand secret après que le petit bonhomme dévore un crapaud complet dans une scène.

Cependant, dans le deuxième épisode de la 2e saison avec le titre Le passager le héros principal, interprété par Pedro Pascal, reçoit la mission de nommer une créature ressemblant à une grenouille lors de son voyage Dame grenouille pour apporter ses œufs sur une planète sûre, où son mari les fécondera. Au lieu de garder l’hôte d’une espèce en voie de disparition et de sa précieuse cargaison, le petit coquin vorace mute en un dévoreur d’œufs insatiable.

Les premières réactions des fans à Baby Yoda sont divisées

Les réactions des fans de «Star Wars» à ce comportement plutôt étrange sont donc partagées. Certains voient son comportement, manger sans vergogne les précieux œufs, un acte tout à fait normal et naturel, tandis que l’autre côté l’accuse d’être un petit monstre meurtrier:

L’épisode 2 du Mandolorian me fait voir bébé Yoda sous un autre jour. C’est un petit meurtrier – Juliëtte✨💜 (@JuKayVid) 8 novembre 2020

Sur une note décevante #BabyYoda est un meurtrier. Il a mangé d’innombrables œufs au mépris d’une espèce qui lutte pour lutter contre l’extinction. #TheMandalorian venir dans l’embrayage pour aider à soulager mon anxiété électorale. – BlueObsidian (@Azul_Sonya) 6 novembre 2020

Honnêtement, tout le temps, j’ai pensé que l’enfant les mangeait pour les garder au chaud, puis les régurgiterait pour sauver leur vie. Il s’avère qu’il avait juste faim. – TK-422 (@ TK42210) 7 novembre 2020

Après l’épisode de la nuit dernière, on ne peut plus en toute conscience dire que bébé yoda est mignon. C’est un meurtrier averti et volontaire. Et un meurtrier avec un mauvais goût de nourriture, en général. – Lauren West (@ laurenwest100) 8 novembre 2020

Qui a tué plus d’enfants … Anakin ou Baby Yoda 🤔 – Lord CowCow (@greenlegocats) 7 novembre 2020

Les fans de Star Wars ont vraiment appelé bébé Yoda un meurtrier pour avoir mangé des œufs non fécondés 💀💀💀 – Star Wars: The Cantina Talk (@thecantinatalk) 7 novembre 2020

