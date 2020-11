Cette fenêtre liquide devient opaque pour bloquer les rayons du soleil: on dit qu’elle peut réduire jusqu’à 45% de la consommation d’énergie

Les fenêtres dans les bâtiments sont l’un des éléments les moins efficaces en matière d’économie d’énergie. Ils permettent l’entrée des rayons du soleil, provoquant une augmentation considérable de la température de la cabine et par conséquent, la climatisation ou d’autres méthodes de refroidissement doivent être utilisées. La solution implique souvent réduire l’entrée de ces rayons solaires, et les chercheurs de Singapour ont une idée: liquide qui devient opaque avec la chaleur.





Des chercheurs de l’Université technologique Nanyang de Singapour ont annoncé la création de ce curieux projet. C’est une fenêtre liquide qui parvient à bloquer suffisamment l’entrée des rayons du soleil pour réduire jusqu’à 45% de la consommation d’énergie dans les climatiseurs, la ventilation et plus encore. Le tout automatiquement et grâce aux propriétés chimiques du liquide à l’intérieur.

Accumuler de la chaleur le jour, la libérer la nuit

L’idée derrière ces panneaux transparents est d’agir comme des fenêtres intelligentes. Le liquide à l’intérieur est une composition d’hydrogel qui a la particularité de devenir opaque lorsqu’il est chauffé et transparent lorsqu’il est à une température suffisamment basse. Actuellement, la chaleur est transférée très facilement à travers le verre, ce liquide intermédiaire peut donc servir à réduire drastiquement cette transmission et mieux isoler l’habitacle tout en laissant pénétrer la lumière.

Les chercheurs ont découvert que un mélange de béton d’hydrogel, d’eau et de stabilisant rend le liquide résultant opaque à des températures plus élevées et vice versa. En fonction de la quantité de chaque élément mélangé, le liquide devient opaque à des températures plus basses ou plus élevées. Dans la recherche présentée par exemple à 29 ° C il est totalement transparent, à 30 ° C il devient translucide et à 31 ° C il est déjà opaque.

Être une composition qui utilise de l’eau, le liquide retient la chaleur et la libère ensuite progressivement lorsque les températures baissent à l’extérieur (la nuit). Quelque chose pour lequel ce type de fenêtres pourrait être très utile dans les bureaux, où elles sont principalement utilisées le jour et non la nuit, pouvant ainsi dégager de la chaleur lorsqu’il n’y a personne à l’intérieur.

Actuellement, il existe déjà des fenêtres intelligentes qui cherchent à réduire la consommation d’énergie. Pour cela, une couche supplémentaire est ajoutée au verre qui bloque l’entrée des rayons infrarouges, l’un des principaux facteurs de réchauffement du bâtiment. Ces chercheurs affirment cependant que leur solution bloque également une partie de l’entrée de la lumière, qui fournit également de la chaleur. En plus de promettre qu’il est moins cher de fabriquer ces panneaux liquides, disent qu’ils sont plus efficaces que ceux qui ne bloquent que les rayons infrarouges.

Pour le moment, tout cela est une enquête et il n’y a pas eu de production de masse des fenêtres. Par conséquent manquant voir quel est son coût réel et s’il compense vraiment sa fabrication pour réduire la consommation d’énergie finale dans les bâtiments. L’idée est certainement prometteuse.

Via | NTU Singapour