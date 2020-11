Bosch Saison 7: Date de sortie, distribution, intrigue et qu’est-ce que Bosch?

Vous avez aimé voir «Bosch» et avez hâte d’en savoir plus sur la saison à venir? C’est le meilleur article pour en savoir plus sur la date de sortie de la saison 7 de Bosch, sa distribution, etc., alors continuez à lire.

Bosch est une série télévisée Web procédurale de la police américaine réalisée par Amazon Studios et Fabrik Entertainment. Il met en vedette Titus Welliver dans le rôle du détective de la police de Los Angeles Harry Bosch. Eric Overmyer a créé ce spectacle pour Amazon. Pour l’introduire, la toute première fois s’inspire des romans de Michael Connelly City of Bones, Echo Park et The Concrete Blonde. Bosch était l’un des deux pilotes dramatiques qu’Amazon a diffusés sur Internet au début de 2014.

Cette série a gagné le cœur de millions d’individus. Cette émission était la série télévisée préférée de nombreuses personnes diffusées par Amazon. Beaucoup l’ont même appelé l’une de leurs meilleures émissions policières. On dit que chaque incident vous laisse au bord de votre siège rempli de suspense. Le score de l’émission parle d’eux-mêmes. Bosch a un score de 97% sur Rotten Tomatoes, 93% sur Google, 8,4 / 10 sur IMDb et 8,7 / 10 sur TV.com.

QU’EST-CE QUE BOSCH?

Conformément à IMDb, Bosch est tout au sujet, « Un détective d’homicide LAPD travaille pour résoudre le meurtre d’un garçon de treize ans alors qu’il est jugé devant un tribunal fédéral pour le meurtre d’un tueur en série »

QUAND LA SAISON 7 DE BOSCH SORTIT-ELLE?

Je viens apporter des nouvelles fantastiques et de mauvaises nouvelles. Bien que Bosch ait été renouvelé pour une nouvelle saison le 13 février 2020, cela pourrait être la dernière saison de Bosch. La 7e saison ne devrait pas être lancée avant 2021 et elle sera rappelée d’ici la fin de 2021.

CAST POUR LA SAISON 7 DE BOSCH?

Titus Welliver dans le rôle du détective III du département de police de Los Angeles Hieronymus «Harry» Bosch

Jamie Hector comme détective II Jerry Edgar

Amy Aquino comme Lieutenant II Grace Billets

Lance Reddick en tant que chef de la police Irvin Irving

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂