Miles Morales « x Adidas Superstar Collab dévoilé

Ce coloris Adidas Superstar est parfait pour ceux qui aiment la version de Miles Morales pour le costume Spider-Man.

Cette semaine, la PlayStation 5 arrivera enfin dans les rayons des magasins et les fans sont ravis de mettre la main sur certains des jeux qui ont été taquinés. L’un de ces jeux est Spider-Man: Miles Morales qui est un jeu qui approfondira le Spiderverse la tradition du personnage. Les cinéphiles ont adoré voir Morales sur grand écran et maintenant qu’ils peuvent jouer en tant que lui, l’excitation est palpable. Pour marquer la sortie du jeu sur PS5, Marvel et PlayStation se sont associés à Adidas pour un tout nouveau coloris de la Superstar Adidas dans les formes hautes et basses. Dans les images officielles ci-dessous, vous pouvez voir que Miles porte ces chaussures dans le jeu et qu’elles correspondent parfaitement à son costume Spidey. Les coups de pied ont une tige rouge tandis que les trois bandes et le bout des orteils sont noirs. Il y a même la marque Spider-Man sur le talon arrière qui aide à rassembler toute la chaussure, créant une collaboration vraiment unique. Ces coups de pied seront officiellement diffusés aux fans d’Amérique du Nord le 19 novembre, tandis que l’Europe pourra en retirer des paires le 4 décembre. Avec la PlayStation 5 dans quelques jours, vous pouvez être sûr que ceux-ci seront extrêmement populaires lors de leur sortie. Image via PlayStation Image via PlayStation