Platinum End Episode 14 Date de sortie en anglais, regarder en ligne

Va être le prochain dieu après avoir été enrôlé par un ange dans une bataille. Oui, vous avez raison, la date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End est maintenant disponible. Le rôle de la pandémie a été un pas incroyable vers la série Anime. En diffusant quelques épisodes de cette série attire de nombreux lecteurs dans le monde. Maintenant, tout le monde cherche le prochain épisode. Quelle est la date de sortie ? Que va-t-il se passer dans le prochain épisode ?

Nous sommes ici avec toutes les informations sur cette émission que vous devez savoir sont compilées ci-dessous, comme la date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End, où regarder en ligne et bien d’autres. Soyez avec nous jusqu’à la fin de cet article.

Platinum End Episode 14 Date et heure de sortie révélées

La date et l’heure prévues pour la sortie de Platinum End Episode 14 de la saison 1 sont le 14e de janvier 2022. L’épisode précédent 13, « World Peace » est sorti le 7e Janvier 2022. L’épisode 14 s’appelle « Two Lights » et sera l’épisode le plus attendu de la saison 1.

Temps de libération selon la région :

Heure du Pacifique : 9 h 28, heure du Pacifique

Heure du Centre : 11h28 CT

Heure de l’Est : 12 h 28 HNE

Heure britannique : 17h28 BST

Semblable à l’épisode 7, ce combat va être brutal et intense avec un facteur intéressant comme cette fois un côté est comme ça qu’il tuera n’importe qui à tout prix pour sauver un être cher tandis que l’autre a peur de tuer quelqu’un même si cette personne est un monstre qu’il ne serait pas différent de Metropoliman puisque pour lui ce n’est qu’un jeu et non une guerre de sang.

Le compte à rebours pour la date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End

La date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End est déjà annoncée et le compte à rebours a été activé. Nous avons mentionné la date de sortie qui est le 14 janvier 2022. Le compte à rebours est lancé pour les fans en attente de cette première. Il s’arrête le 5e jour à partir d’aujourd’hui.

Aperçu de la date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End

Nom de la série Fin Platine Numéro d’épisode 14 Saison 01 Genre Animation, Action, Drame, Fantastique, Thriller Date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Kenan 14 janvier 2022 Le compte à rebours pour Platinum End Episode 14 5 jours

Date de sortie des acteurs et de l’équipe de Platinum End Episode 14

Les distributions principales sont les suivantes :

Miyu Irino dans le rôle de Mirai Kakehashi

Yui Ogura dans le rôle de Nasse

Kaito Ishikawa dans le rôle de Metropoliman

Mao Ichimichi dans le rôle de Saki Hanakago

Natsuki Hanae dans le rôle de Revel

Griffin Burns dans le rôle de Kanade

Jessie Flower dans le rôle de Nasse

Alejandro Saab dans le rôle de Mirai Kakehashi

Kikuko Inoue dans le rôle de Meyza

Toshiyuki Morikawa dans le rôle de Nanato Mukaido

Ai Kayano dans le rôle de Baret

Shoya Chiba dans le rôle de Mizukiyo Minamikawa

Hikaru Midorikawa dans le rôle de Balta

Tomoaki Maeno dans le rôle de Hajime Sokotani

Kenji Hamada : le père de Mirai

Mai Nakahara : la mère de Mirai

Kaori Maeda dans le rôle de Mimimi Yamada

Maaya Sakamoto dans le rôle de la jeune Mirai

Où regarder Platinum End Episode 14 ?

Nous pouvons regarder notre série dramatique préférée Platinum End Episode 14 sur les sites Web premium de Funimation et Crunchyroll. De nos jours, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via divers supports de plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme Hulu, DirectTV, alingTV et bien d’autres. La disponibilité de cette série dramatique sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

Date de sortie de l’épisode 14 de Platinum End: Conclusion

J’espère que vos attentes pour chaque information sur ce drame Platinum End Episode 14 Date de sortie sont remplies, compilées dans notre article ci-dessus. Ainsi, il y aura plus de moments de surprise pour les téléspectateurs sur le compte à rebours de 5 jours.

