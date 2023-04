Cristian Castro sans vêtements dans un show de Miranda ! est une tendance : LA VIDÉO

célébrités

Cristian Castro montre une fois de plus qu’il est une figure de tendance : cette fois, il s’est déshabillé en plein récital de Miranda ! et cela a fait beaucoup de bruit.

©GettyChristian Castro

le chanteur mexicain Christian Castro Il n’a jamais eu peur de ce que les gens diraient et il a toujours été l’une de ces figures du monde de la musique qui a créé des tendances avec ses comportements, dans certains cas, quelque chose de curieux comme des looks extravagants ou des anecdotes qui montrent sa personnalité colorée. Dans ce contexte, l’artiste populaire a refait son truc et les utilisateurs de Twitter l’ont transformé en tendance.

Invité par le groupe de musique pop argentin, Miranda !le Mexicain a eu l’occasion de se produire à l’emblématique Teatro Gran Rex pour interpréter la chanson Prisonnier avec Ale Sergi et Juliana Gattas. Attention : les choses ne se sont pas passées comme on pourrait l’imaginer car à un moment donné de l’interprétation Christian Castro il a commencé à exécuter une danse dans laquelle il a enlevé la veste qu’il portait.

Un moment unique entre Cristian Castro et Miranda !

Le vêtement bleu Christian Castro C’était la seule chose qui couvrait son corps, c’est pourquoi le Mexicain a été laissé en sous-vêtements avec un boxer bleu très moulant. Tout cela sous le regard incrédule des assistants au récital qui ont décidé d’enregistrer avec leurs téléphones portables ce moment inoubliable de la carrière du musicien mexicain qui sait comment et quand jouer jusqu’à la limite.

Le public de Miranda ! célébré l’occasion et tout s’est terminé dans un moment de rire et de bonnes vibrations avec bière sergi en disant: « Nous t’aimons, Cristian Castro ». Bien sûr, le groupe argentin est également connu pour casser les codes et cette situation ne pouvait en aucun cas déranger ses membres plus proches de l’extravagance que de la modération. Force est de constater que les Argentins et le Mexicain prennent dix points !

Sur Twitter, il y a eu de nombreuses réactions à propos de Christian Castro et ce joli moment sans vêtements. Certains ont souligné que le chanteur « vivre dans un autre monde » où voudriez-vous « passer du temps » comme lui. Beaucoup ont fait écho au fait et l’ont célébré, même si les utilisateurs du Red del Pajarito ne manquaient pas qui en profitaient pour critiquer le corps du chanteur, ce qui depuis spoilers nous rejetons totalement.

