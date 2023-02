Star Wars annoncera une nouvelle série avec une technologie de contrefaçon profonde mettant en vedette Luke, Han et Leia

De nouvelles rumeurs suggèrent que lucasfilm annoncera une nouvelle série Disney + mettant en vedette Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa lors de la prochaine célébration de la veille de Noël. Guerres des étoilesutilisant la technologie Deep Fake pour ramener ces personnages dans leurs versions jeunes.

Selon le professionnel de l’industrie du cinéma et des séries, Shaun O’Rourke, il a publié une vidéo où il raconte avoir entendu « une rumeur concernant l’annonce d’une nouvelle série Disney+ lors de la Star Wars Celebration d’une série de courts métrages avec Luke, Han et Leia. » Le message comprenait également les hashtags #DeepFake et #CGI.

De plus, il a partagé une image rajeunie de Harrison Ford, marque hamil et Carrie Fishersuggérant que cette nouvelle série se déroulera pendant la chronologie de la trilogie originale et utilisera une technologie de contrefaçon profonde pour créer des versions adaptées à l’époque du principal trio de protagonistes.

Les acteurs ont joué dans le premier film »Star Wars » de 1977, écrit et réalisé par George Lucas, étant l’un des versements les plus réussis de tous les temps, gagnant une grande reconnaissance parmi le public et les critiques. L’histoire suit Luke Skywalker alors qu’il est entraîné dans le conflit galactique entre l’Empire et l’Alliance rebelle.

Ford, Hamill et Fisher ont tous deux repris leurs rôles respectifs dans les premières suites de « Star Wars », qui ont également rapporté d’énormes recettes au box-office et étaient considérées comme un classique. C’est jusqu’en 2015 que les acteurs sont revenus de 2015 à 2019 pour conclure la nouvelle trilogie suite connue sous le nom de »Skywalker Saga ».

Lucasfilm a déjà expérimenté l’utilisation d’une technologie de contrefaçon profonde dans » Rogue One: A Star Wars Movie », qui a superposé les images numériques de Peter Cushing et Carrie Fisher pour ramener respectivement Moff Tarkin et la princesse Leia Organa. . Une version rajeunie de Leia est également apparue dans » Star Wars: The Rise of Skywalker » en 2019 avec une version plus jeune de Hamill’s Luke.

La prochaine édition de Star Wars Celebration aura lieu du 7 au 10 avril, où cette rumeur de série Disney + pourrait être annoncée.