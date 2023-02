La nouvelle série Netflix avec Arnold Schwarzenegger

L’acteur Arnold Schwarzenegger revient officiellement à ses racines de film d’action avec sa prochaine série d’espionnage »FUBAR ». la plateforme de Netflix a révélé la première bande-annonce de la série, qui montre la star de « Terminator » dans des scènes de fusillade et conduisant des voitures à grande vitesse.

Même dans la bande-annonce, Schwarzenegger fait allusion à son passé dans le genre d’action, en prononçant la phrase « Je suis de retour, chérie ». »FUBAR » marque non seulement le retour de Schwarzenegger au genre d’action, mais lui donnera son premier rôle principal dans une série télévisée.

La série a été annoncée par Skydance Télévision en 2020, avec Netflix rejoignant le projet en novembre de la même année. « Partout où je vais, les gens me demandent quand je vais faire une autre grande comédie d’action », a déclaré Schwarzenegger dans un communiqué accompagné de la bande-annonce. »Eh bien, voilà. « Fubar » va vous botter le cul et vous faire rire. Vous avez une saison complète. »

Bien qu’aucun autre détail sur l’intrigue de » FUBAR » n’ait encore été révélé, le court synopsis de la série d’espionnage se lit comme suit: » Un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite découvre un secret de famille. Forcé de retourner sur le terrain pour un dernier travail, ‘FUBAR’ s’attaque à la dynamique familiale universelle dans un contexte mondial d’espionnage, d’action et d’humour. »

Schwarzenegger jouera dans la nouvelle série en tant qu’agent de la CIA tandis que l’actrice Monique Barbare, qui a récemment joué avec Tom Cruise dans »Top Gun : Maverick », jouera sa fille Emma, ​​​​qui travaille également pour la CIA. L’actrice Fortune Feimster il aura également une participation à »FUBAR », apparaissant dans cette première avant-première.

Les autres acteurs de la série incluent Jay Baruchel dans Carter, Gabriel Luna dans Boro, Aparna BRielle dans Titan, Andy Buckley dans Donnie, Milan Carter dans Barry, Barbara Eve dans Dot, Fabiana Udenio dans Tally et Travis Van Winkles dans Aldon. »FUBAR » a été créé par Nick Santoraqui a été reconnu pour son travail sur »The Sopranos » et »Prison Break. »

La première saison de »FUBAR » aura 8 épisodes et sera diffusée sur Netflix le 25 mai.