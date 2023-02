Kate del Castillo: l’effrayante surprise que « La reina del » sur a prise dans un restaurant

Récemment, la talentueuse Kate del Castillo Il a été victime de sa propre renommée et a joué dans un clip viral sur les réseaux sociaux en raison d’une surprise qu’il a reçue alors qu’il assistait à la presse à proximité d’un restaurant. Immédiatement, le mexicain Elle a été énormément surprise par les serveurs du lieu, provoquant chez elle une réaction singulière qui enregistre déjà des milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

Jouer peut être le point fort de Kate del Castillo, mais en dehors des plateaux de tournage, elle est une mortelle de plus de chair, de sang et d’émotions. Cela a été pleinement mis en évidence après que la star de « La Reina del Sur » a crié et même sauté tout en profitant d’une conversation agréable dans un luxueux restaurant de haute cuisine.

Kate del Castillo joue dans « La reina del sur » en tant que Teresa Mendoza, une couche du trafiquant de drogue (Photo: Telemundo)

Pourtant, l’humoriste de 50 ans n’aurait jamais pensé que sa réaction naturelle en voyant les travailleurs locaux accumulerait des milliers de réactions sur Instagram. Avez-vous encore vu?

LE CLIP VIRALE DE KATE DEL CASTILLO

Tout s’est passé quand la célèbre actrice mexicaine elle se concentrait sur un dialogue avec divers journalistes locaux dans un restaurant. Soudain, un groupe de serveurs de l’endroit l’a surprise de manière très agréable, à travers des danses, des boissons et une curieuse mélodie qui a généré un cri de tonnerre qui a été enregistré et téléchargé sur les réseaux sociaux du portail « El Gordo y la Flaca ”.

Dans un tel disque, tous les employés des locaux sont observés démontrant leur rythme dans le sang tandis que le single « La mamá de la mamá » est entendu, interprété par El Alfa.

C’est là qu’au moment de le jouer, l’actrice également de « Muchachitas » a commencé à être perplexe devant le regard étonné de tout le monde.

LA RÉACTION DES FANS DE KATE DEL CASTILLO

Comme prévu, les milliers de fans de Kate del Castillo Ils n’ont pas perdu de temps et ont dédié quelques mots sincères à l’action du Mexicain. Beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur la première personne à l’endroit, car ils ont souligné qu’elle était celle qui avait le meilleur rythme.

Además, otros internautas también jugaron una broma a la actriz mexicana y el personaje mítico de “Teresa”, aduciendo que seguramente fue ella quien se asustó debido a que la DEA habría llegado al lugar para arrestarla por todos los actos ilícitos cometidos en “La reina du Sud ».

L’actrice de 50 ans s’est également jointe aux festivités et a décidé de se porter un toast (Photo : El Gordo y la Flaca / Instagram)

« La fille qui est entrée la première a tout pris, je l’aimais », « Je parie que la serveuse devant est dominicaine », « Elle pensait que la DEA lui était tombée dessus, pauvre Teresita », « Elle ne s’est même pas froissée avec son verre « , » Je suis le compte de ce restaurant, c’est très amusant et ils t’apportent des boissons quand tu as un anniversaire », « Comme c’est gentil, c’est mon actrice préférée », « Une frayeur pour la Reine du Sud »sont quelques-uns des commentaires faits dans ce post.

Nul doute que nous adorons vous voir briller, que ce soit au cinéma, sur grand écran ou dans votre quotidien. Félicitations pour tout, Kate !