Hulu a partagé la bande-annonce troublante de Hellraiser

Hellraiser est un classique de l’horreur et son remake a un grand défi à suivre ces étapes, mais la bande-annonce publiée par Hulu montre de bonnes intentions.

©IMDBLe nouveau Pinhead dans Hellraiser

Le film original de enfer, l’œuvre de Clive Baker, est un chef-d’œuvre d’horreur qui a présenté au public des êtres répugnants et pervers tels que Pinhead et le reste des cénobites qui passent de leur univers à notre réalité pour réclamer un prix très élevé pour tous ceux qui entrer en contact avec ces personnages étranges. Terreur du bien !

La bande-annonce du remake de enferfilmé par Huluaffiche de bonnes intentions. On peut voir comment un jeune homme est amené à compléter l’étrange puzzle de la boîte qui a le pouvoir d’invoquer les cénobites de sa dimension, ce qui, dans le film, finira tôt ou tard par arriver au malheur d’un jeune couple qui doivent survivre à la je rencontre ces personnages.

Une avancée très effrayante

Cette fois Pinhead sera joué, ou plutôt joué, par une femme. L’actrice Jamie Clayton sera la face visible de l’horreur que signifie un nouveau film de enfer suivant les traces d’acteurs comme Doug Bradley, Stephan Smith Collins et Paul T. Taylor qui, dans les films précédents, étaient chargés de prêter le corps au personnage inquiétant avec les aiguilles dans le visage et le costume en cuir.

Odessa Azion dirige le film en tant que Riley, une jeune femme avec des antécédents de dépendance qui finit par entrer en possession de la mystérieuse boîte de puzzle pour elle-même. On sait qu’il affrontera les cénobites mais il n’y a pas plus de détails sur l’intrigue ni sur la façon dont elle sera liée à la mythologie de enfer qui avait une excellente première entrée mais ses suites perdaient en qualité.

Hulu Aller grand avec un remake d’un film d’horreur classique après avoir obtenu un succès impressionnant avec un autre film du genre : Proie. Dans ce cas, nous parlons du retour d’un Prédateur au grand écran, ces extraterrestres à la technologie de pointe qui se consacrent à chasser les humains lorsqu’ils visitent la Terre, dans le dernier film face à un jeune Comanche qui ose tout pour survivre.

David Bruckner (The Ritual) a réalisé enfer d’un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski, qui ont inventé l’histoire avec le célèbre David S. Goyer. Le casting comprend Brandon Flynn, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo et Hiam Abbass. Barker travaille également sur le film en tant que producteur. Le film arrivera Hulu le 7 octobre.

