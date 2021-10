Cillian Murphy a failli perdre le rôle de Tommy Shelby dans Peaky Blinders à cause d’un autre acteur

Peaky Blinders c’est un succès mondial. Bien qu’il ne soit pas originaire de Netflix, c’est son arrivée sur la plateforme qui en a fait une rage mondiale. Et maintenant, des milliers de fans attendent avec impatience la saison six. Autant il s’agit du dernier de la série, autant il aura à nouveau les visages les plus connus de la fiction et Cillian Murphy en fait partie. L’acteur se mettra une nouvelle fois dans la peau de Tommy Shelby.

Cillian Murphy a enchanté tous les adeptes de Peaky Blinders avec son incroyable portrait de ce puissant gangster. Cependant, la vérité est qu’au départ, le créateur Steven Knight ne voulait pas de lui pour le rôle. Il arrive souvent qu’avant de commencer à tourner, les showrunners se sentent en insécurité avec la personne qu’ils ont choisie comme protagoniste ou ne voient pas les traits idéaux pour le personnage.

En fait, c’est exactement ce qui est arrivé à Knight lorsqu’il a contacté Murphy pour le rôle. Comme l’artiste lui-même l’a avoué, le réalisateur ne l’a pas vu menacer d’être Tommy Shelby, un puissant chef de famille et a succombé à la vie criminelle. À tel point que dans sa tête il y avait un autre acteur qui n’avait rien à voir avec Cillian Murphy.

Bien qu’il soit actuellement impossible d’imaginer Peaky Blinders sans Murphy, la réalité est que au début qui allait être Shelby était Jason Sthatam. « Je les ai rencontrés tous les deux à Los Angeles pour parler du rôle et j’ai opté pour Jason. Cillian, quand tu le rencontres, ce n’est évidemment pas Tommy, mais j’ai été assez stupide pour ne pas comprendre ça.Steven Knight a avoué.

De plus, il convient de noter que maintenant Cillian semble être à son goût puisque non seulement il a joué dans les six saisons du drame britannique, mais il sera également le chef principal du film de Peaky Blinders. Avec un tournage qui débutera en 2023, ce film sera la fermeture définitive des gangsters les plus dangereux du Royaume-Uni.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂