Valentina Zenere: tout sur la nouvelle actrice « Elite »

La quatrième saison de « Élite«Il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais Netflix a déjà annoncé un cinquième opus, qui est déjà en production, et l’incorporation de deux nouveaux acteurs au casting dirigé par Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Aron Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas et Georgina Amorós. Il s’agit de Valentina Zenere et André Lamoglia.

«La cinquième saison d’Elite est déjà en production et le casting comprendra Valentina Zenere et André Lamoglia. Avec quel groupe ces deux-là vont-ils passer du temps à Las Encinas? », A-t-on annoncé.

Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur les personnages qu’ils joueront à Las Encinas dans la cinquième saison de « Élite», Mais qu’en est-il Valentina zenere, l’actrice argentine comparée à Ester Exposito?

Valentina Zenere a joué Ámbar Smith dans « Soy Luna » (Photo: Disney)

QUI EST VALENTINA ZENERE, LA NOUVELLE ACTRICE D’ÉLITE?

Valentina zenere Née le 15 janvier 1997 à Pilar, Buenos Aires, elle est une actrice, chanteuse et mannequin connue principalement pour avoir joué Alai Morales dans la série « Almost angels » de Cris Morena et Ámbar Smith dans la série Disney « Soy Luna ».

Ce dernier personnage l’a aidée à atteindre une renommée internationale, c’est pourquoi elle est apparue dans «Juacas», une comédie de jeunesse brésilienne, et dans «Las Chicas del Cable», une série télévisée espagnole. Netflix, où elle a joué Camila Salvador dans trois chapitres de la dernière tranche.

Cependant, Valentina zenere Elle a commencé sa carrière d’actrice en suivant des cours de chant, de théâtre et de comédie musicale à l’Académie Art Fuzion de Buenos Aires, en Argentine. Elle a également fait ses débuts dans une publicité Barbie en 2007.

Valentina Zenere travaille également comme modèle pour d’importantes marques (Photo: Instagram / Valentina Zenere)

En plus de plusieurs Kids Coice Awards, il a réussi à être un chanteur sur les bandes sonores de certaines des productions auxquelles il a participé. Avec « Soy Luna », il sort quatre albums. De plus, il a fait des tournées à travers l’Amérique latine et l’Europe entre 2017 et 2018.

En 2021, il est apparu comme le protagoniste du clip vidéo de la chanson «Boa» du chanteur espagnol Carlos Ares.

L’aspect sentimental, Valentina zenere Elle a commencé une relation avec Marcos Depietri, un ancien camarade de classe du lycée, à l’âge de quinze ans, mais après quelques années de romance, son histoire d’amour a pris fin lorsque l’actrice a déménagé en Espagne.

Plus tard, elle a rencontré l’ex-petit ami de Tini Stoessel, l’espagnol Jordi Lladó, avec qui il est en couple depuis mi-2020 et apparaît fréquemment sur ses réseaux sociaux, où il cumule près de sept millions d’abonnés entre Instagram et Facebook.