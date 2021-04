Star Wars: 5 figurines très populaires de The Black Series se réapprovisionnent

Hasbro a récemment confirmé que certaines figurines «Star Wars: La série noire» être reproduit à nouveau. Vous pouvez à partir de maintenant peut être à nouveau pré-commandé. Nous vous dirons de quels chiffres il s’agit et où vous pouvez les commander au mieux.

En détail, il y a cinq spécimens sélectionnés et extrêmement populaires, tous 15 cm de hauteur sont et, en raison de leur authenticité, étaient très demandées par les collectionneurs dans le passé.

5 personnages populaires de The Black Series de retour!

Fait le début Dark Vador du Collection « Star Wars: L’Empire contre-attaque »qui avec son sabre laser rouge vient le long. Il peut prendre toutes les poses de l’épisode V et est beaucoup plus détaillé que les figurines d’action précédentes.

Vous pouvez précommander la nouvelle édition auprès de certains revendeurs tels que Amazone, Zavvi ou Figurines d’action24 à partir de maintenant. Il devrait être livré à partir de septembre 2021.

Il continue avec le mandalorien de la série « Star Wars » Le mandalorien. Cette figurine contient en plus de la figurine Din Djarin en entier Armure Beskar trois accessoires dans le paquet: être Jetpack, les Fusil cycleur et une Foudroyeur 1B94.

Le Stormtrooper impérial de la collection « Star Wars: The Mandalorian » convainc par son design simple et bien connu. À côté de la Stormtrooper (avec 4 articulations entièrement articulées) vous pouvez en obtenir un ici Fusil blaster E-11. C’est une ressemblance très authentique d’un stormtrooper sous forme de figurine d’action. Ils sont livrés avec la conception standard que nous connaissons depuis plus de 50 ans, ce qui rend ces spécimens si populaires.

Un incontournable absolu pour les collectionneurs, pourquoi cette figurine a été épuisée pendant longtemps et immédiatement après sa sortie. En Allemagne, il n’était disponible que sur le marché secondaire à des prix extrêmement horribles, mais il est maintenant de retour. Vous pouvez enfin les commander à nouveau dans des boutiques en ligne comme Zavvi!

Le mortel Soldat incinérateur, également de la collection Mandalorian, est connu et redouté de la 1ère saison de la série d’action en direct. L’armure de Stormtrooper modifiée avec des accents rouges est extrêmement résistante à la chaleur. Parce que l’Incinérateur Trooper est équipé d’un lance-flammes, qui est également inclus ici.

L’achèvement du réassort Cad Bane de la planète Duro Le chasseur de primes de la série d’animation «Star Wars: The Clone Wars» est tout aussi populaire que les personnages précédents, c’est pourquoi celui-ci devait maintenant être reproduit. Cad Bane propose 2 des plus chauds Pistolets blaster LL-30 donc, à côté de la figure réelle, entièrement articulée.

Important: N’oubliez pas qu’après ce réapprovisionnement, il n’y aura plus de réapprovisionnement. Donc, si vous ne les obtenez pas pendant cette vague de ventes, il sera très difficile de les obtenir à bas prix plus tard.

Les chiffres sont attendus entre juin et septembre 2021 livré. Cela varie beaucoup selon la boutique en ligne. Il est donc possible que certains stocks arrivent plus tôt et donc qu’ils soient envoyés plus tôt.