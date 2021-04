Réenregistrements de Taylor Swift: Toutes les dates de sortie des albums de Taylor’s Version dans l’ordre

Fearless (Taylor’s Version) est enfin là, mais qu’en est-il du reste des albums réenregistrés de Taylor Swift? Voici toutes les théories.

Taylor Swift réenregistre Taylor Swift, Intrépide, Parlez maintenant, rouge, 1989 et Réputation mais quand sortiront-ils chacun?

En novembre 2020, Taylor Swift a confirmé qu’elle avait commencé à réenregistrer ses six premiers albums. Taylor a pris la décision de le faire après un différend bien médiatisé avec le directeur musical Scooter Braun. En 2019, l’ancien label de Taylor, Big Machine Records, a vendu tous ses masters à Scooter. Taylor a ensuite parlé de sa relation difficile avec Scooter dans un article sur Tumblr.

LIRE LA SUITE: Taylor Swift Fearless: voici l’heure à laquelle la version de Taylor sort dans votre pays

Depuis, Taylor a dit que son équipe a essayé de négocier avec Scooter pour s’approprier ses maîtres. Cependant, il a revendu les enregistrements de Taylor à Shamrock Holdings et Taylor prétend qu’il profite toujours de sa vieille musique. En conséquence, elle a choisi de réenregistrer les maîtres qu’elle ne possède pas (tout avant Amant) afin qu’elle possède officiellement sa musique.

Sans peur (version de Taylor) est la première à sortir mais voici toutes les théories sur le moment où elle sortira les autres albums.

Quand Taylor Swift sortira-t-il Sans peur (version de Taylor)?

En février, Taylor a annoncé qu’elle publierait Sans peur (version de Taylor) le 9 avril 2021. Non seulement cela, mais elle a révélé que l’album comprendrait six chansons inédites ainsi que de nouvelles versions de chaque original. Intrépide Piste. Elle a également sorti ‘Love Story (Taylor’s Version)’ comme premier single de l’album pour coïncider avec la Saint-Valentin cette année.

Depuis, elle a également sorti «You All Over Me (feat. Maren Morris)» et «Mr. Perfectly Fine ‘avant l’album.

Je suis ravi de vous dire que ma nouvelle version de Fearless (Taylor’s Version) est terminée et sera bientôt avec vous. Il contient 26 chansons dont 6 jamais sorties du coffre-fort. Love Story (Taylor’s Version) sortira ce soir. Précommandez maintenant sur https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O – Taylor Swift (@ taylorswift13) 11 février 2021

Quand Taylor Swift sortira-t-il 1989 (version de Taylor)?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie pour 1989 (version de Taylor) mais les fans sont convaincus que ce sera son prochain ré-enregistrement car elle a déjà révélé que « Wildest Dreams (Taylor’s Version) » figurera dans le nouveau film d’animation, Esprit indompté, qui sortira le 4 juin 2021. Un extrait de la chanson a déjà été utilisé dans la bande-annonce.

Taylor est également un grand fan des chiffres et des 1989 additionnez jusqu’à 27. Le 2/7 est le 2 juillet, qui est un vendredi, il est donc possible que Taylor puisse sortir «Wildest Dreams (Taylor’s Version)» le 4 juin en tant que premier single avec 1989 (version de Taylor) un mois plus tard, le 2 juillet.

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Selena Gomez et Katy Perry pourraient figurer sur l’album.

Quand Taylor Swift sortira-t-il Rouge (version de Taylor)?

Encore une fois, il n’y a pas de date officielle pour Rouge (version de Taylor) pour l’instant mais les fans pensent que ça pourrait sortir juste après 1989 (version de Taylor). Si 1989 (Version de Taylor) sort en juillet et Taylor s’en tient à un calendrier de sortie de trois mois, rouge sortirait en octobre, et le vendredi 22 octobre est le 9e anniversaire de la journée rouge est sorti à l’origine.

Taylor a déclaré qu’elle avait initialement écrit 30 à 40 chansons pour Red, alors attendez-vous à ce que beaucoup de chansons du coffre-fort apparaissent sur celui-ci.

Je suis tellement convaincu que le rouge (la version de Taylor) arrive le 22 octobre comme si c’était un vendredi + l’album original est sorti ce jour-là aussi, donc c’est logique – maria ♥ (@illicitsrush) 26 février 2021

Quand Taylor Swift sortira-t-il Parlez maintenant (version de Taylor)?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de théories concrètes sur le moment Parlez maintenant (version de Taylor) sortira. Tout dépend de combien Taylor souhaite espacer les réenregistrements. Elle ne peut légalement pas rééditer Réputation jusqu’en novembre 2022, il semble donc probable qu’elle conservera quelques albums supplémentaires pour l’année prochaine.

Si elle libère Intrépide, rouge et 1989 tout en 2021, il est possible qu’elle abandonne Parlez maintenant, Taylor Swift et Réputation en 2022. Si oui, Parlez maintenant (version de Taylor) pourrait chuter dès janvier 2021.

Les fans pensent également que Taylor a taquiné cette commande avec sa séance photo de couverture de Rolling Stone sur Instagram. Elle a posté une photo jaune, une photo bleue, une photo rouge et une photo violette du tournage dans cet ordre et les couleurs semblent faire référence aux époques Taylor. Le jaune est Intrépide, le bleu est 1989, le rouge est rouge et le violet est Parlez maintenant.

Quand Taylor Swift sortira-t-il Taylor Swift (Version de Taylor)?

Encore une fois, il n’y a pas encore de mot sur un Taylor Swift (version de Taylor) date de sortie mais nous imaginons qu’elle gardera ses débuts comme l’un des derniers réenregistrements pour les fans. Notre hypothèse est que ça sortira entre les deux Parlez maintenant et Réputation donc l’été 2022 semble être un bon pari.

Quand Taylor Swift sortira-t-il Réputation (version de Taylor)?

Il doit légalement y avoir une période de cinq ans avant que Taylor puisse sortir des réenregistrements de ses albums. En d’autres termes, le plus tôt Taylor peut libérer Réputation (version de Taylor) est le 10 novembre 2022. Le 11 novembre 2022 est un vendredi, nous ne serions donc pas choqués s’il sortait à ce moment-là.

Quand pensez-vous que Taylor sortira chacun de ses albums réenregistrés?

