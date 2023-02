Ant-Man et The Wasp: Quantumania – La phase 4 du MCU est morte, vive la phase 5 (critique de film)

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel s’est déroulée avec Panthère noire : Wakanda pour toujours à une fin qui n’a pas rendu tous les fans heureux. Car jusqu’à présent il était difficile voire impossible de prévoir dans quelle direction cela irait MCU veut bouger et comment suivre les pas surdimensionnés de Saga de l’infini veut donner un coup de pied.

Mais cela devrait changer, comme le prouvent désormais de manière impressionnante les créateurs de la franchise avec le premier film de la 5ème phase : Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le travail de la réalisatrice Peyton Reed sortira le 15 février 2023 dans les cinémas allemands et donne aux téléspectateurs un avant-goût de ce que Saga multivers a à offrir.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania – Une critique

Bien que la version MCU de Scott Lang alias Ant-Man, joué par Paul Rudd, est extrêmement populaire parmi les cinéphiles, le super-héros n’avait pas grand-chose à faire dans la quatrième phase du MCU. Mais cela a également conduit les fans à en avoir encore plus envie troisième aventure solo tant attendu, qui est enfin prêt à conquérir les cinémas de ce monde.

Ironiquement, il y a beaucoup moins de ce personnage que dans ses deux premiers films, puisque « Ant-Man 3 » est sur le point de plusieurs caractères essayer de se concentrer tout en étant dessus aussi le successeur de Thanos présenté comme le méchant principal. Une approche risquée qui ne paie malheureusement que la moitié du chemin.

Parce que dans le presque deux heures d’autonomie il n’y a pratiquement pas d’espace pour tisser correctement tous les nouveaux fils de l’intrigue dans les événements et les lier ensemble dans la finale, ce qui signifie que divers éléments de l’intrigue sont précipités et parfois même laissés dans le fossé. Sans oublier le d’innombrables erreurs de logique.

La plupart des personnages et leurs relations les uns avec les autres ainsi que l’évolution de leur personnalité sont sous la moyenne réussi et si vous n’ajustez pas votre cerveau à un brouillon approfondi au cinéma, vous courez le risque d’obtenir un autre film assez divertissant ruiner. Parce que « Ant-Man 3 » appartient à la marque Brain Out Actionmais toujours très amusant.

Qu’est-ce qui est en partie dû au fait que le film beaucoup d’humour met sans tourner complètement la roue comme Thor : Amour et tonnerreet deuxièmement parce qu’il techniquement abouti doit offrir une action de première classe et présente enfin un méchant qui peut être pris au sérieux.

© Images animées des studios Walt Disney

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Un régal visuel pour les yeux

Bien que la performance de Jonathan Majors, qui en tant que Kan le conquérant veut provoquer la peur et la terreur, laisse beaucoup à désirer par endroits, mais l’acteur réalise bien plus que n’importe quel antagoniste de la quatrième phase. Est généralement le spectacle de tous les participants assez bon, mais vous ne pouvez pas dire cela de manière cohérente sur le développement du personnage.

Mais ce n’est même pas nécessaire si vos attentes se limitent à beaucoup de bruit, d’explosions et de lumières colorées pour s’émerveiller, dont le film de super-héros a plus qu’assez. La plénitude Image de synthèse peut être un peu intimidant, mais c’est à un niveau qui vous permet d’ignorer simplement toute critique négative.

De plus, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est bien dit et part pour la première fois depuis longtemps vrai sentiment MCU montez. Dans une large mesure, en vous autorisant quelques pas courageux, comme la mise en œuvre presque comique du méchant MODOKça ici glorieusement laid et est donc presque parfait.

Néanmoins, les fans des modèles de bandes dessinées doivent venir toutes sortes de changements compter, auquel vous êtes certainement déjà habitué à ce moment-là, mais qui par endroits peut encore être qualifié de très discutable. Vous pouvez discuter du résultat, mais seuls les films ultérieurs avec Kang montreront vraiment si les idées originales portent leurs fruits.

Par:

Joliment raconté

Humour précis

Action de premier ordre

Bon méchant

Visuellement très attrayant

contre:

Développement de caractère inférieur

Beaucoup d’erreurs de logique

Quelques scènes complètement absurdes

Jonathan Majors s’affaiblit par endroits

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Donc, l’essentiel est qu’Ant-Man 3 est pour les fans une recommandation précise, après tout, les téléspectateurs obtiennent tout ce qu’ils veulent ici, tout en n’ayant à renoncer qu’à ce qu’ils n’ont que très rarement obtenu. Si vous n’avez rien retiré de la franchise jusqu’à présent, vous ne commencerez probablement pas avec ce film.