La série Netflix la plus attendue qui sortira en novembre 2022

Un nouveau mois est sur le point de commencer et, pourrait-on dire, ce sera le plus emblématique pour Netflix. En effet, comme à chaque nouveau départ, le géant du streaming renouvellera son calendrier avec différentes productions. Bien qu’il soit à noter qu’il apportera également de nouvelles saisons des fictions les plus emblématiques de l’entreprise. En fait, c’est pourquoi ce mois-ci devrait être le plus important pour la plateforme puisque les séries les plus attendues arriveront.

Bien que le nouveau calendrier Netflix C’est immense, comme toujours, la vérité est qu’il y a des productions qui se démarquent le plus. Par conséquent, avant son lancement, nous vous dirons ce qu’ils sont et combien de jours il reste à partir de maintenant. Rencontre-les.

La série Netflix la plus remarquable de novembre 2022 :

– Jeunes Altesses saison 2 :

La deuxième saison de Jeunes Altesses Il arrivera sur Netflix le 1er novembre. Cette fois, la fiction proposera de nouveaux drames, notamment pour le prince Wihelm. En effet, le protagoniste doit faire face à son droit d’héritier de la couronne, bien qu’il ne le veuille pas. Surtout depuis qu’elle a commencé à avoir des sentiments pour Simon après l’avoir tellement rejeté.

Date de sortie: 1er novembre.

7 jours restants.

– Manifesto saison 4, partie 1 :

La quatrième saison de Manifeste C’est l’un des plus attendus par les fans de Netflix. Il convient de noter que, depuis sa création, il est devenu l’un des plus importants en raison de son intrigue captivante et charmante. Bien sûr, il faut noter que cette édition arrivera divisée en deux parties de dix épisodes chacune.

Date de sortie: 4 novembre.

10 jours restants.

-La Couronne saison 5 :

La cinquième saison de La Couronne Il arrivera sur Netflix en pleine polémique. Avec quelques nouveaux épisodes pleins de drame et d’émotions, la série basée sur la vie d’Elizabeth II s’apprête à arriver sur la plateforme. De plus, il disposera d’un casting entièrement renouvelé qui fera revivre les pires scandales de la famille royale britannique.

Date de sortie: 9 novembre.

15 jours restants.

– 1899 :

C’est sans aucun doute l’une des séries les plus importantes et les plus attendues sur Netflix ces derniers mois. La bande aura, pour le moment, un total de huit épisodes pleins de drame, d’aventure et un peu de thriller. De plus, il faut préciser que cette série est issue des mêmes créateurs de Dark.

Date de sortie: 17 novembre.

23 jours restants.

– Élite :

La sixième saison de Élite Il arrive sur Netflix plus tôt que prévu. Après la fin de la cinquième édition, totalement inattendue, les fans sont impatients de savoir comment l’histoire va se poursuivre. Bien sûr, comme à chaque nouveau volet de cette série, il y aura de nouveaux visages au casting qui viendront tout changer.

Date de sortie: 18 novembre.

24 jours restants.

– Merlin :

Cette production est aussi l’une des plus attendues du nouveau mois qui s’annonce. A cette occasion, Netflix a le rôle principal de Jenna Ortega pour raconter l’histoire de Merlin. La série est composée d’un total de huit épisodes et, comme l’a révélé la même actrice, grâce à cette fiction, nous rencontrerons son personnage dans une nouvelle version.

Date de sortie: 23 novembre.

29 jours restants.

