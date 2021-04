Tyler Joseph explique la signification des paroles de Twenty One Pilots ‘Shy Away

Les paroles de Twenty One Pilots ‘Shy Away ont été inspirées par le jeune frère de Tyler Joseph, Jay Joseph.

La clique squelette s’assemble! Twenty One Pilots est de retour avec un autre banger, mais que signifient leurs paroles «Shy Away»?

Hier (8 avril), Twenty One Pilots a provoqué l’effondrement des fans après que des gens aient repéré des panneaux d’affichage TØP dans diverses villes du monde entier. Tyler Joseph et Josh Dun ont annoncé plus tard qu’ils sortaient leur sixième album studio, Écaillé et glacial, le 21 mai avec une expérience de diffusion en direct. Non seulement cela, mais ils ont également sorti le premier single de l’album «Shy Away».

LIRE LA SUITE: L’album Scaled and Icy de Twenty One Pilots: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les fans vivent déjà pour le nouveau son du groupe et maintenant Tyler Joseph a expliqué la signification de «Shy Away».

Que signifient les paroles de Twenty One Pilots ‘Shy Away’?



Twenty One Pilot Shy Away paroles: Le sens expliqué. Image: Alimenté par Ramen

Discutant de la chanson avec Jack Saunders, Taylor a révélé: « Je viens de passer un bon moment, jouant de la guitare pour la première fois. Je pense que rien n’est plus inspirant que d’apprendre un nouvel instrument que je n’ai jamais joué auparavant, plus précisément, la guitare électrique et j’avais mon petit frère [Jay Joseph] fini, il dit: « Hé, je veux regarder ton processus du début à la fin, comment commencer une chanson, comment enregistrer une chanson, comment écrire une chanson? »

Il a ensuite ajouté: « [I] c’est juste venu avec les débuts de la chanson, presque comme un tutoriel pour lui sur la façon de mettre en page une chanson, comment la démarrer, comment l’enregistrer, comment la produire. Sur le plan des paroles, il s’est avéré que c’était un peu le fait d’être un frère aîné et comment le seul plus difficile que d’essayer de comprendre quel est votre propre but, c’est de regarder quelqu’un que vous aimez essayer de comprendre son but. «

Tyler a également déclaré: « Cette piste signifie beaucoup pour moi pour plusieurs autres raisons également, la majorité de ce disque a été écrite et produite dans mon propre studio. Et spécifiquement pour Josh, […] c’est la première fois qu’il enregistre de la batterie tout seul, pas d’ingénieur, personne ne l’aide du tout […]. Nous travaillions de partout au pays à l’époque. «

En d’autres termes, nous devons remercier Jay Joseph pour le nouveau single de Twenty One Pilots.

Lisez les paroles complètes de ‘Shy Away’ de TØP ci-dessous

VERSET 1

Quand je rentre à la maison

Tu ferais mieux de ne pas être là

Nous plaçons des paris que vous ne le ferez pas

PRÉ-CHOEUR

Débarrassez-vous de votre modestie

Et la seule chose à laisser derrière

Est-ce que ta propre peau est sur le sol

REFRAIN

N’as-tu pas peur (Ah-ah-ah)

Manifeste un plafond

Quand tu es timide (Ah-ah-ah)

Cherchant ce sentiment

Juste comme un « je t’aime » (Ooh, ooh)

Ce ne sont pas des mots (Ooh, ooh)

Comme une chanson qu’il a écrite, qui n’a jamais été entendue (Ah-ah-ah)

Pas toi (Ssh)

VERSE 2

Quand tu rentres à la maison

Vous reconnaissez à peine les images

Ils ont mis dans un cadre

PRÉ-CHOEUR

Parce que tu as abandonné ta modicité

N’entourez pas la piste

Prends ce que tu as

Et laisse ta peau sur le sol

REFRAIN

N’as-tu pas peur (Ah-ah-ah)

Manifeste un plafond

Quand tu es timide (Ah-ah-ah)

Cherchant ce sentiment

Juste comme un « je t’aime » (Ooh, ooh)

Ce ne sont pas des mots (Ooh, ooh)

Comme une chanson qu’il a écrite (Ah-ah-ah)

Cela n’a jamais entendu

VERSE 3

Quand je rentre à la maison

Mec, tu ferais mieux de ne pas être là

Tu es parti depuis longtemps

PRÉ-CHOEUR

Tu as abandonné ta modestie

N’entourez pas la piste

Il suffit de briser le cycle en deux

Et laisse ta peau sur le sol

REFRAIN

N’as-tu pas peur (Ah-ah-ah)

Manifeste un plafond

Quand tu es timide (Ah-ah-ah)

Cherchant ce sentiment

Juste comme un « je t’aime » (Ooh, ooh)

Ce ne sont pas des mots (Ooh, ooh)

Comme une chanson qu’il a écrite (Ah-ah-ah)

Cela n’a jamais entendu

Cela n’a jamais été entendu (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)

OUTRO

Un « je t’aime »

Ce ne sont pas des mots

Comme une chanson qu’il a écrite

Cela n’a jamais entendu

Ne t’évite pas

.

