St3pNy répond à la condamnation pour évasion fiscale: « Je ne me sens pas coupable »

La réaction de St3pNy la condamnation en première instance pour évasion fiscale subie dans ces heures ne tarda pas à venir: le youtubeur est apparu aujourd’hui pour se défendre sur le moyen de communication qui lui est le plus sympathique, à savoir la plateforme de partage de vidéos YouTube sur laquelle il s’est fait connaître. Dans un clip environ 3 minutes publié sur le site appartenant à Google, Stefano Lepri s’est tourné vers ses followers pour dis leur sa version de ce qui s’est passé avec le système judiciaire italien et rapporté par de nombreux journaux à travers le pays.

Le clip s’intitule à juste titre « Now I’m talking », vient à quelques heures d’une série d’histoires Instagram sur le sujet et recueille à nouveau l’explosion du youtuber pour les événements des derniers jours et mois. Dans la vidéo, St3pNy raconte se sentir bien, avoir « développé une sorte d’armure » contre les insultes et commentaires négatifs reçus sur l’histoire et être entouré de gens qui l’aiment, mais aussi vouloir clarifier la décision prise par le juges en ces heures.

La peine de première instance de 8 ans de prison fait référence à un non-paiement de la TVA pour environ 76.000 euros qui s’est produite en 2017. Au cœur de l’accusation se trouve le fait que, selon l’accusation, le youtubeur a conclu des contrats pour la publication de bannières sur ses vidéos, en utilisant le transfert de droits d’auteur, qui ne prévoit pas le paiement de cette taxe.

La défense soutient que l’erreur a été commise de bonne foi et en manque de réglementation précise pour ceux qui publient des vidéos sur YouTube en tant que profession, c’est pourquoi même St3pNy dans sa dernière vidéo se dit déçu par la phrase. L’histoire – se plaint Lepri – aurait pu être l’occasion de clarifier certains aspects de la profession aux yeux de la justice. « Heureusement, vous n’êtes pas vraiment coupable jusqu’au dernier degré du jugement, et je ne me sens pas du tout coupable », a déclaré le youtubeur dans la vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂