The Idol : avant-première de la série Lily-Rose Depp sur HBO Max

l’écran de HBO et service de streaming HBO Max Ils viennent de vivre leurs derniers dimanches avec deux de leurs grandes productions telles que Succession et Barry. C’est pourquoi maintenant ils doivent redoubler la mise et ils le feront avec l’idolela nouvelle série créée par sam levinson (Euphorie) et mettant en vedette lys rose depp. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

Le spectacle suit Jocelyn, une idole pop en herbe qui, après avoir souffert d’une dépression mentale qui a entraîné l’annulation de sa dernière tournée, décide de récupérer son titre de pop star la plus sexy d’Amérique et entame une relation complexe avec Tedros, un gourou de l’entraide et contemporain. chef de la secte.

+ À quelle heure est la première de The Idol sur HBO Max

Le premier épisode de la série L’idole se sera présenté en première sur HBO et la plateforme HBO Max ce dimanche 4 juin. Votre emploi du temps ? Ce sera à 19h00 du Mexique, du Costa Rica, du Nicaragua et du Guatemala ; à 20h00 depuis la Colombie, l’Equateur, le Panama et le Pérou ; à 21h00 depuis la Bolivie, le Chili, le Paraguay et la République Dominicaine ; à 22h00 en Argentine, au Brésil et en Uruguay ; et à 02h00 le lundi 5 juin en Espagne.

En plus de lys rose depp dans le rôle de Jocelyne et Abel Tesfayeplus connu comme Le weekenddans le rôle de Tedros, le reste de son casting est complété par : Suzanna Son, Troye Siva, Moses Sumney, Melanie Liburd, Kate Lyn Sheil, Jennie, Hank Azaria, Eli Roth, Dan Levy, Hari Nef, Jane Adams, Da’Vine Joy Randolph, Elizabeth Berkley et Tyson Ritterentre autres.

l’idole Il a été présenté en première au Festival de Cannes et au fil des jours, de nouvelles opinions ont été entendues de la part des critiques. D’après les commentaires, nous sommes face à l’une des pires séries de l’année, puisqu’elle ne maintient qu’un taux d’approbation de 25% sur le site Rotten Tomatoes. Cela semble être le résultat de mois de désagréments dans sa production en termes de scénario et de réalisation.

