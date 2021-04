Spotify lancera son propre abonnement podcast et ne gardera pas un pourcentage comme Apple, avance le WSJ

Cette semaine, nous avons eu un événement Apple et l’une des nouveautés est le service d’abonnement au podcast. L’idée est d’offrir aux créateurs la possibilité de monétiser leurs auditeurs, qui peuvent fixer le prix qu’ils veulent. Bien sûr, Apple aura une part, puisque conserver 30% des abonnements payants la première année, un pourcentage qui sera ramené à 15% à partir de l’année suivante.

Après cette annonce, Spotify, qui mise beaucoup sur les podcasts depuis un certain temps, ne semble pas vouloir être laissé pour compte. Et c’est que selon le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier (qui restent anonymes), Spotify va annoncer son propre service d’abonnement la semaine prochaine et, contrairement au modèle d’Apple, ne gardera rien.

Abonnements également sur Spotify

Podcast Apple.

Comme le WSJ le prévoit, le plan de Spotify est d’offrir un programme d’abonnement aux créateurs à partir de la semaine prochaine. Selon le journal américain, Spotify permettra aux créateurs de fixer le prix qu’ils envisagent et ne conservera aucun pourcentage. Ainsi, et en principe, si un podcast coûte quatre euros par mois, les quatre euros devraient aller au créateur.

Un autre point frappant que détaille le WSJ est que, dans le cas d’iOS, Spotify redirigera les utilisateurs de l’application vers un site Web à partir de laquelle ils peuvent procéder à l’abonnement. Avec cela, Spotify cherche à empêcher Apple de conserver 30% de l’abonnement, ce qui se passerait s’il était traité via la passerelle de paiement d’Apple.

Pour l’instant, il est temps d’attendre que Spotify révèle pleinement ses plans, s’ils se concrétisent enfin. Nous ne pouvons pas oublier que c’est une avancée du WSJ qui n’a pas été confirmé par Spotify. De plus, il sera nécessaire de connaître tous les détails concernant les analyses que Spotify fournira aux créateurs de podcast et quel sera le processus pour télécharger le contenu sur la plate-forme.

Dans le cas des podcasts Apple, les podcasteurs doivent payer 19,99 € par an pour participer à l’émission et impossible de télécharger des podcasts exclusifs via RSS, mais doit le faire via la propre plate-forme d’Apple. Comme indiqué dans The Verge, Spotify n’a jamais accepté RSS, donc le processus est certainement similaire. Dans tous les cas, il faut être patient et attendre que Spotify bouge.