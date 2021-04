Marie Kondo accueille son troisième bébé: «  Over the moon  »

Oh mec!

Marie Kondo vient d’accueillir son troisième enfant, un petit garçon, et a partagé la plus jolie photo avec ses abonnés Instagram.

« C’est un garçon! Je suis ravi d’accueillir ce paquet de joie dans notre famille. Nous allons tous bien. Maintenant vient la partie amusante – passer ce moment spécial avec notre petit gars. ✨🍼 » a écrit Kondo à côté d’une photo d’une de ses filles se blottissant avec son petit frère sur un canapé.

En moins d’une journée, le message a recueilli plus de 280 000 likes et 4 000 commentaires, dont un de l’auteur Candice Kumai, qui a écrit « Félicitations Marie !! 🙌🙌🙌 »

La marque de style de vie de Kondo, KonMari, a également commenté. « Oh mon garçon! Nous sommes tellement excités. 💙✨ »

L’expert en désencombrement a annoncé sa grossesse en janvier et a partagé une photo d’elle-même portant une robe rose et un pull bleu tout en montrant sa bosse grandissante.

« Je ai des nouvelles! Un autre paquet de joie sur le chemin », a-t-elle sous-titré le message.

Kondo et son mari, Takumi Kawahara, ont déjà deux filles, Satsuki et Miko, et c’est le premier fils du couple.

Après la première de la série Netflix de Kondo «Tidying Up with Marie Kondo» en 2018, elle a inspiré beaucoup de gens à conserver des biens qui «suscitent la joie» et à se débarrasser des autres qui ne le font pas. Quelques mois après la première de l’émission, il y avait une augmentation notable des dons de friperies à travers le pays. Elle a même aidé Jenna Bush Hager de 45secondes.fr à s’attaquer au placard de sa fille Poppy en 2019.

En plus de son émission à succès sur Netflix, Kondo est également l’auteur à succès de «La magie du rangement qui change la vie» et elle a également publié un livre d’images pour enfants qui enseigne aux enfants comment désencombrer en 2019.

