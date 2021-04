Touker Suleyman impressionné par l’un des meilleurs emplacements de Dragon’s Den

Sam Jones est allé devant les Dragons pour présenter son entreprise, Gener8, qui permet les gens pour gagner des points lorsque leurs données sont suivies en ligne via des cookies.

Sam a déclaré que le « secret de polichinelle » dans l’industrie de la publicité est qu ‘« il repose sur l’exploitation de nos données’ ‘, et a expliqué qu’une entreprise similaire aux États-Unis – qui récompense les utilisateurs avec une crypto-monnaie – est valorisée à environ 135 millions de dollars, avec environ six millions d’utilisateurs.

Il a dit aux Dragons: « Il y aura un milliard de dollars entreprise construite dans cet espace, et il se peut que le premier qui y parvienne la gagne. «

Il a dit: « Je pense que c’est vraiment, vraiment intéressant et le moment choisi, c’est maintenant. »

Touker était également enthousiaste, disant au Gener8 entrepreneur: « Sam, je suis dans la fosse depuis six ans.

Tej Lalvani et Deborah Meaden a également offert exactement la même chose, tandis que Sara Davies a décidé de laisser le soin aux autres en raison de son manque d’expertise dans le domaine.

Peter et Touker a fini par faire une tag-team pour conclure l’affaire, disant qu’ils étaient prêts à prendre chacun cinq pour cent de l’entreprise.

Pour sceller l’affaire, Touker aussi dit Sam tchapeau il et ses employés could utiliser ses bureaux gratuitement jusqu’à un an.