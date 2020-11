Test du HP Pavilion x360 Convertible 14: un bon ordinateur portable avec une meilleure concurrence

Le HP Pavilion x360 Convertible 14 (dw0097nr) est un ordinateur portable convertible compétent pour gérer la charge de travail quotidienne d’une expérience de travail à domicile ou d’apprentissage à distance. Il offre également des fonctionnalités uniques, notamment une option cellulaire rare et un emplacement pour carte SD pleine taille. Les ports USB-C et HDMI permettent deux écrans supplémentaires, y compris le support 4K. Bien que ces attributs jouent en faveur du Pavilion x360, ses performances médiocres et sa durée de vie de batterie insuffisante font que les autres ordinateurs portables que nous avons testés dans sa gamme de prix semblent être une meilleure affaire.

En tant que cabriolet, le Pavilion x360 Convertible 14 de HP passe facilement en mode tente. La charnière est bien conçue, empêchant l'ordinateur portable de s'affaisser, même s'il s'approche d'un angle de 180 degrés.

Caractéristiques de base du HP Pavilion x360 Convertible 14

Le Pavilion x360 Convertible 14 de HP n’est pas sur le marché depuis longtemps, mais vous constaterez peut-être que vous aurez du mal à en acheter un – preuve de la frénésie d’achat provoquée par la nécessité de travailler / étudier à domicile pendant la pandémie. L’ordinateur portable est actuellement disponible pour 700 € sur HP.com, mais au cours de l’examen, il était parfois épuisé.

Au cas où vous ne le trouveriez pas, les représentants HP ont recommandé des alternatives pratiquement identiques. L’ordinateur portable HP Pavilion x360 14t-dw000Remove à 650 € ne dispose pas de l’option de mémoire Optane et de LTE WWAN. Le lien non-produit HP Pavilion x360 14t-dh200Remove à 586,95 € est encore plus similaire, bien qu’il manque également d’options WWAN et que vous devrez payer un peu plus pour l’option d’affichage 1080p. Les 14t-dw000 et 14t-dh200 étaient cependant en stock au moment de la mise sous presse et devraient offrir des performances comparables.

Gardez à l’esprit que sur toutes ces machines, le suffixe «G1» du processeur indique la quantité minimale de capacités graphiques fournies. Les membres haut de gamme de la famille Intel Ice Lake de 10e génération offrent plus de puissance visuelle.

Voici les spécifications de l’unité que nous avons testée:

Mark Hachman / IDG

Afficher: Multitouch 14 pouces (1920×1080, WLED), 250 nits (évalué)

Multitouch 14 pouces (1920×1080, WLED), 250 nits (évalué) Processeur: Intel Core i5-1035G1

Intel Core i5-1035G1 Graphique: UHD 620

UHD 620 Mémoire: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go)

8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go) Espace de rangement: SSD de 256 Go + Optane de 16 Go

SSD de 256 Go + Optane de 16 Go Ports: 1 USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, chargement, affichage), 2 USB-A 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.1, 5 Gbps), 1 HDMI 2.0, emplacement pour carte SD, prise 3,5 mm, emplacement SIM (comme examiné)

1 USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, chargement, affichage), 2 USB-A 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.1, 5 Gbps), 1 HDMI 2.0, emplacement pour carte SD, prise 3,5 mm, emplacement SIM (comme examiné) Caméra: 720p (face à l’utilisateur)

720p (face à l’utilisateur) Batterie: 41,3Wh (rapporté), 43Wh (évalué)

41,3Wh (rapporté), 43Wh (évalué) Sans fil: WiFi 6 (Intel Wireless-AC 9461802.11ac) et Bluetooth 5, avec veille moderne connectée; Emplacement SIM Intel LTE (XMM 7360) (comme examiné)

WiFi 6 (Intel Wireless-AC 9461802.11ac) et Bluetooth 5, avec veille moderne connectée; Emplacement SIM Intel LTE (XMM 7360) (comme examiné) Système opérateur: Windows 10 Famille

Windows 10 Famille Dimensions (pouces): 12,76 x 8,70 x 0,74 pouces

12,76 x 8,70 x 0,74 pouces Poids: 3,55 livres

3,55 livres Couleur: Argent naturel (extérieur) / Argent cendré (intérieur)

Argent naturel (extérieur) / Argent cendré (intérieur) Prix: 700 € sur HP.comSupprimer le lien non-produit

Qualité globale de construction et affichage

Le Pavilion x360 14 de HP sort un peu de sa boîte, bien que ce ne soit un problème que si vous voyagez avec lui. Notre unité d’examen possède l’extérieur en argent naturel plutôt générique. Une étroite bande d’argent court autour du bord du clavier Dark Ash Silver.

Parce que le Pavilion est un convertible à 360 degrés, il bascule en douceur du mode clapet au mode tente, supportant son propre poids. Au cours d’une année où nous sommes restés coincés à l’intérieur la plupart du temps, j’ai appris à apprécier les ordinateurs portables qui peuvent servir de centres de divertissement portables pendant les heures creuses.

Au-dessus du clavier se trouve une calandre discrète à partir de laquelle le Pavilion x360 14 évacue son air chaud. L’ordinateur portable émet un bruit constant de bruit de ventilateur, même occasionnellement lors de tâches de routine telles que la saisie de cette critique. Cependant, il est à la fois doux et assez constant pour se fondre dans l’arrière-plan sous forme de bruit blanc.

L'air est aspiré d'une large grille sous l'ordinateur portable à travers une deuxième grille sur son côté gauche.

L’écran HP est passable, un niveau de qualité commun parmi les ordinateurs portables à bas prix. Son rétroéclairage a une luminosité maximale d’environ 250 nits, le strict minimum pour ce que nous considérons comme suffisant pour les travaux en intérieur. Mon bureau du rez-de-chaussée reçoit une lumière extérieure minimale, et j’ai trouvé que l’écran était juste un peu sombre. La fidélité des couleurs semblait cependant adéquate, avec des angles de vision suffisants de chaque côté. Ne vous attendez pas à l’utiliser à l’extérieur.

À ce prix, l’esthétique d’un ordinateur portable devrait être un bonus et non une partie intégrante de l’expérience. Personne ne peut s’empêcher de remarquer, cependant, le large cadre d’écran inférieur d’environ un pouce et demi. Bien que les bordures latérales (quart de pouce) et supérieures (trois huitièmes de pouce) soient plus minces, l’effet global est que l’écran est un peu à l’étroit.

Heureusement, les ports disponibles qui ornent le HP Pavilion x360 Convertible 14 facilitent l’extension au-delà de l’écran intégré. HP comprend à la fois un HDMI 2.0 et un SuperSpeed ​​10 Gbps (anciennement connu sous le nom d’USB-C 3.2 Gen 2).

Le côté droit du HP Pavilion x360 Convertible 14 (dw0097nr) comprend un port pour le chargeur cylindrique, HDMI 2.0, USB-A, USB-C standard (pas Thunderbolt), un emplacement pour carte SD pleine taille et un emplacement pour carte SIM.

Malheureusement, bien que le câble HDMI 2.0 prenne en charge un seul moniteur 4K à 60 Hz, le Core i5-1035G1 n’a pas réussi à pousser mon écran 4K externe au-delà de 30 Hz. Pour ceux qui ont les yeux sensibles, le taux de rafraîchissement lent peut sembler discordant. Tout ce qui comporte du mouvement (vidéo, par exemple) peut sembler saccadé et, avec le temps, fatiguer vos yeux. Même taper sur un écran autrement statique peut porter. Ce problème, cependant, disparaît complètement si vous avez un moniteur externe 1080p, que le Pavilion x360 14 alimente à une fréquence confortable de 60 Hz.

Un autre port USB-A se trouve sur le côté gauche du HP Pavilion x360 Convertible 14, avec une grille pour ventiler l'échappement thermique de l'ordinateur portable.

HP fournit une alimentation électrique de 45 W à l’intérieur de la boîte, qui utilise un connecteur rond «cylindrique» pour charger l’ordinateur portable. Vous pouvez également utiliser un chargeur tiers pour charger l’ordinateur portable via le port USB-C.

Dactylographie, audio et caméra

J’ai tendance à préférer les claviers avec une course des touches plus prononcée, de sorte que le clavier peu profond du HP Pavilion x360 Convertible 14 n’était pas particulièrement confortable lors d’une utilisation prolongée. J’écris presque toujours une critique d’ordinateur portable sur le clavier de l’appareil que je teste, et je serai heureux de revenir à quelque chose qui permet à mes doigts plus de flexibilité.

Mon seul autre reproche est que les clés individuelles ne sont pas particulièrement grandes. Sinon, le clavier du Pavilion offre une expérience de frappe confortable. Sa seule autre particularité est la colonne Home, Pg Up et les touches associées qui longe le côté droit du clavier, plutôt que le coin inférieur droit (comme c’est plus courant).

Le clavier du HP Pavilion x360 Convertible 14 (dw0097nr).

Le son de l’ordinateur portable est rarement bon et le Pavilion x360 Convertible 14 n’a pas réussi à nous convaincre du contraire. Ses haut-parleurs sont fins, minces et généralement désagréables pour écouter de la musique ou d’autres sons, peut-être à cause du manque de boost bas de gamme. La musique moyenne à aiguë, comme «Husavik (My Hometown)» de Molly Sandén, par exemple, sonnait plutôt bien.

Normalement, les technologies d’amélioration audio aident quelque peu. Bang & Olufsen a réglé les haut-parleurs et a fourni un utilitaire audio idéalement conçu avec un égaliseur et une suppression du bruit pour le microphone disponible. Mais même les écouteurs ne peuvent pas vraiment aider; votre meilleur pari est d’augmenter les basses autant que possible.

Le pavillon convertible de HP est réglé par B&O, mais cela n'aide pas vraiment.

Le même utilitaire gère l’annulation du bruit du microphone, que j’ai trouvé quelque peu aléatoire. L’utilitaire B&O peut être configuré pour filtrer tout sauf votre voix. Il a fait un excellent travail pour filtrer les allers-retours des annonceurs de baseball appelant le match pendant que j’enregistrais ma voix. Une conséquence, cependant, est que les niveaux de volume de ma voix ont fluctué de manière inattendue, ce qui serait perceptible lors d’un appel Zoom. L’utilisation d’un casque doit contourner toutes ces limitations.

Le HP Pavilion x360 Convertible 14 utilise un appareil photo 720p (comme le font la plupart des ordinateurs portables), et j’ai été satisfait de sa fidélité des couleurs. Malheureusement, il n’y a pas du tout de fonctionnalité Windows Hello – pas de caméra de profondeur ni de lecteur d’empreintes digitales non plus.

Vous remarquerez peut-être que cet ordinateur portable comprend un SSD et la technologie de mémoire Optane d’Intel, conçue par Intel comme une sorte de cache pour améliorer les temps de chargement des applications. En général, l’accès rapide aux données offert par tout SSD, par rapport à un ancien ordinateur portable avec un disque dur en rotation, sera perceptible. N’achetez pas cet ordinateur portable pour les capacités supplémentaires d’Optane, car cela ne fait aucune différence significative.

Continuez à lire pour en savoir plus sur les logiciels installés et les benchmarks de performances.

