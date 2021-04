Spider-Man: La série animée supprimée de Disney +, reviendra-t-elle un jour?

Oh-oh, certains d’entre vous n’aimeront pas ça. Spider-Man: La série animée a quitté Disney +. Mais n’ayez pas peur des fans de Marvel car l’émission reviendra sur le service de streaming. Malheureusement, on ne sait tout simplement pas quand cela se produira, ni pourquoi la série a été supprimée en premier lieu. En tout état de cause, pour le moment, l’émission animée préférée des fans ne peut pas être visionnée sur le service.

Récemment, la série animée de 1994 a disparu de Disney +. Précédemment, Spider-Man: la série animée, autrement connu simplement commeHomme araignée, était disponible pour diffuser dans son intégralité sur le service. Heureusement, ce n’est pas une suppression définitive. L’utilisateur de Twitter Patty Bates s’est rendu sur Twitter pour partager un échange qu’elle a eu avec un représentant du service client de Disney + sur la situation. Le représentant a déclaré ce qui suit.

« Merci d’avoir pris contact avec nous concernant Homme araignée absent du service Disney +. Je comprends parfaitement votre frustration ici, mais sachez que nous sommes conscients de ce problème et que nous travaillons activement à une résolution. La bonne nouvelle est que Spider-Man (1994) reviendra bientôt sur le service, mais nous n’avons pas de dates précises à partager pour le moment. Je suggérerais de vérifier l’application Disney + à une date ultérieure. «

Il n’a pas été révélé ce qui a conduit à la suppression de l’émission. Cela aurait pu être un problème de licence. C’était peut-être un problème technique. Quoi qu’il en soit, les fans ont été assurés qu’il reviendra. Bates a insisté pour une confirmation supplémentaire en demandant: « C’est donc un problème connu et sera ajouté à nouveau? » Le représentant a répondu, assurant que c’est bien le cas.

« C’est correct! En attendant, nous apprécions certainement votre patience et votre compréhension pendant que nous remettons Spider-Man (1994) en marche. »

Il semble que ce soit, au pire, un revers temporaire pour les fans de la tête Web résidente de Marvel. Pendant ce temps, plusieurs autres émissions animées centrées sur le héros sont toujours disponibles en streaming sur Disney +. La liste comprend les années 1981 Spider-Man, Spider-Man et ses amis incroyables, Spider-Man Unlimited, Ultimate Spider-Man et le courant Homme araignéesérie, qui a débuté en 2017. De plus, Disney vient de conclure un énorme accord avec Sony. Cela permettra divers Homme araignée films pour finalement se rendre à Disney +. Bien qu’il n’ait toujours pas été révélé quels films, en particulier, feront leurs débuts en premier, ni quand ces titres initiaux seront disponibles en streaming.

Spider-Man: la série animée a fait ses débuts en 1994, pendant cinq saisons jusqu’en 1998. Au total, 65 épisodes ont été diffusés. Le spectacle reste l’une des adaptations les plus appréciées du personnage sur tous les supports. Christopher Daniel Barnes a dirigé le casting dans le rôle de Peter Parker. Il y a eu pas mal de demande pour voir l’acteur reprendre son rôle dans Spider-Man: dans le Spider-Verse 2. Des rumeurs ont surgi suggérant que cela pourrait être le cas, mais rien n’a encore été confirmé. Il est tout à fait possible que le studio essaie de garder la participation de Barnes secrète. Bien qu’à ce stade, ce serait un secret mal gardé. Vous pouvez consulter l’affiche originale de Twitter de Patty Bates Compte.

Ne vous inquiétez pas les gens. Spider-Man 1994 sera de nouveau ajouté à Disney + à une date ultérieure. pic.twitter.com/k9FEJTMN0Z – Patty Bates (@PeteyBatts) 27 avril 2021

