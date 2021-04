Pourquoi James Charles est-il accusé de toiletter des adolescents?

James Charles a été accusé d’inconduite sexuelle par au moins 15 hommes et garçons après avoir prétendu qu’il avait soigné des fans mineurs.

L’influenceuse beauté de YouTube a abordé certaines des allégations dans des déclarations et des vidéos, mais chaque nouveau jour semble apporter une nouvelle allégation, la liste s’allongeant si rapidement que même Charles ne semble pas pouvoir suivre.

James Charles n’est pas étranger à la controverse.

Cependant, même s’il a semblé effacer son nom à plusieurs reprises, la liste croissante d’accusations rend de plus en plus difficile de croire que Charles est innocent.

Cette liste d’allégations passées et présentes aidera à contextualiser pourquoi James Charles est accusé d’un modèle d’inconduite sexuelle et de toilettage de garçons mineurs.

Liste des allégations d’inconduite sexuelle et de toilettage contre James Charles

James Charles a été accusé pour la première fois d’avoir été manipulé sexuellement par Tati Westbrook en 2019.

Les allégations sur le comportement effrayant de Charles remontent à 2019 lorsque YouTuber Tati Westbrook a réalisé une vidéo intitulée «Bye Sister».

La vidéo désormais tristement célèbre, supprimée plus tard, détaillait plusieurs occasions au cours desquelles Westbrook, un ancien ami de Charles, avait vu le gourou de la beauté poursuivre des hommes hétéros et tenter de les persuader de se livrer à des actes intimes.

Westbrook, qui fabrique des vitamines pour les cheveux gommeux, avait initialement déclenché une querelle avec Charles après avoir annoncé des suppléments fabriqués par son concurrent.

Westbrook avait mentionné un incident au cours duquel Charles avait fait des commentaires sexuels sur un serveur et avait utilisé son pouvoir et sa renommée pour le convaincre.

Le serveur en question, Sam Cooke, a ensuite présenté une vidéo supprimée depuis, révélant qu’il avait contacté Charles après l’avoir servi dans un restaurant et lui avait dit qu’il était moqueur.

Après la rencontre, Cooke a alors dit à Charles qu’il avait réalisé qu’il était hétéro. Il a partagé des captures d’écran de messages dans lesquels Charles a tenté de le convaincre qu’il n’était pas hétéro.

Cooke a ensuite réalisé une autre vidéo de suivi maintenant supprimée dans laquelle il s’est excusé auprès de Charles et a affirmé que toutes les allégations n’étaient pas vraies.

Charles a semblé effacer son nom après le scandale Tati Westbrook.

Charles a finalement présenté sa première grande vidéo d’excuses dans laquelle il s’est excusé auprès de Westbrook, mais a également semblé démystifier certaines de ses affirmations.

YouTuber Jeffree Star, qui avait initialement soutenu Westbrook, a également fait une vidéo s’excusant auprès de Charles.

En juin 2020, alors que Star faisait face à des réactions négatives sur ses comportements passés et son amitié avec Shane Dawson, Westbrook a réalisé une autre vidéo, s’excusant cette fois auprès de Charles.

Elle a affirmé que Dawson et Star l’avaient poussée à croire que Charles était un prédateur sexuel et l’avait convaincue de faire une vidéo pour l’exposer.

Charles a semblé être justifié après la vidéo, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il était celui qui avait été victime de YouTubers vétérans.

En 2021, James Charles a été accusé d’avoir soigné des garçons mineurs.

En février 2021, un garçon de 16 ans nommé Isaiyah a avancé des allégations selon lesquelles Charles l’avait soigné en lui envoyant des images de nu et en demandant des photos en retour.

L’adolescent a affirmé qu’il avait dit à Charles son âge. Charles a rapidement partagé des excuses sur Twitter et a affirmé qu’Isaiyah lui avait d’abord dit qu’il avait 18 ans, mais a ensuite révélé son âge, auquel cas Charles a coupé le contact.

Il a également dit: «Je vais maintenant demander à voir la carte d’identité ou le passeport de chaque gars avec qui j’ai une conversation.»

Après les excuses, davantage de mineurs ont fait part de leurs expériences.

Une 17 ans présumé Charles lui a envoyé des messages affectueux même après avoir révélé son âge.

Un autre accusé Charles d’exiger des nus et d’être sexuellement agressif envers lui quand il avait 17 ans après que le couple eut commencé à envoyer des messages pendant le scandale Tati Westbrook.

Ensuite, un jeune de 15 ans a partagé des captures d’écran de Charles se fâchant contre lui pour avoir partagé leurs conversations avant d’accuser le garçon de mentir sur son âge. Il affirme qu’il n’a jamais menti sur l’âge de 15 ans.

Puis un 16 ans révélé messages sexuellement explicites prétendument envoyés par Charles.

Charles s’est excusé pour avoir envoyé des messages à des garçons mineurs.

Charles a rapidement publié une autre longue vidéo d’excuses, intitulée «Me tenir responsable», dans laquelle il s’adressait à seulement deux des victimes présumées. Il n’a pas révélé les deux auxquels il faisait référence.

Charles a semblé prétendre qu’il ne connaissait pas l’âge des garçons, mais a reconnu que la dynamique de pouvoir injuste rendait les garçons vulnérables.

Il a déclaré que la raison pour laquelle il poursuivait activement des garçons sur les réseaux sociaux sans clarifier leur âge ni demander un consentement éclairé était qu’il était «désespéré».

Il a révélé qu’il prendrait du temps loin des médias sociaux pour réfléchir à ses actions et apprendre de ses erreurs.

De plus en plus d’allégations d’inconduite sexuelle font régulièrement surface à propos de James Charles.

Même après ses excuses, d’autres vidéos ont révélé ce qui pourrait être le vrai personnage de Charles.

Un fan fait un TikTok révélant que Charles l’avait payé pour envoyer des images de nu, mais a insisté sur le fait que l’échange était entièrement consensuel et a admis qu’il le faisait pour la gloire et l’argent.

Un ancien camarade de classe de Charles aussi allégué que l’influenceuse beauté s’était fait passer pour une fille en ligne pour tenter de solliciter des images nues d’étudiants de l’équipe de football de l’école.

Alors que ces accusations continuaient à attirer l’attention, Charles a publié un déclaration de suivi niant les allégations, autres que les deux auxquelles il avait déjà répondu.

«Depuis la publication de cette vidéo, de nombreuses autres personnes ont présenté une série d’histoires trompeuses et de fausses allégations qui ont été rapportées par de nombreuses personnes, créateurs et organes de presse», a-t-il écrit.

«Mon équipe juridique a commencé à prendre des mesures contre ceux qui ont répandu de la désinformation et / ou créé des histoires complètement fausses, car cela est allé trop loin.»

Les marques se distancient de Charles.

Alors que les allégations continuent de monter, Morphe, une entreprise de cosmétiques qui collabore avec Charles depuis 2018, annoncé ils couperaient les liens avec l’influenceur.

YouTube a également révélé qu’ils démonétiseraient temporairement la chaîne de Charles dans le cadre de leur politique de responsabilité des créateurs.

Ils n’ont pas révélé combien de temps la démonétisation serait en place.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.