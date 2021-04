Est-il vrai que Luis Miguel a limité la carrière de son frère Sergio?

La deuxième saison de Luis Miguel sur Netflix, il a de nouveaux personnages qui coïncident avec les personnes qui ont été les protagonistes de la vie de l’artiste. Parmi les plus importants, il y a son frère Sergio, qui a vécu avec le Soleil après la mort de son père et la disparition de sa mère. Cependant, la série montre les conflits entre eux et le soutien nul de l’idole mexicaine pour que l’enfant développe sa passion pour la musique. Cela a-t-il réduit votre carrière de chanteur?

L’événement Netflix a décrit comment Sergiño est allé vivre avec ses frères au Mexique parce que Luis Miguel il considérait à la fois sa grand-mère Matilde et son oncle Tito comme une mauvaise influence. Le chanteur pensait que sa grand-mère Matilde et son oncle Tito essayaient de faire la même chose que son père avait fait avec lui. en l’exploitant pour son talent artistique.

Alex, Luis Miguel et Sergio (Getty)



Le caractère de Axel Llunas montré une grande capacité à chanter et avait même auditionné pour une publicité. Cependant, lorsqu’il est parti avec Luismi et Alex, il n’a plus développé ce talent. Au contraire, le garçon a commencé à se sentir mal à l’aise parce qu’il avait déménagé là-bas pour passer du temps avec sa famille et à la place, il a passé la journée seul à cause des engagements artistiques de son frère aîné.

Le livre biographique de Luis Miguel, Oro de Rey, parle de Sergio et qualifie ainsi son génie musical: «Son oreille pour la musique a un tel degré de raffinement que même quand il passait les vacances avec son frère à la maison d’Acapulco, il y avait des moments où il la corrigeait même musicalement quand ils répétaient des chansons».

Cependant, le plus jeune des Rey-Basteri ne s’est jamais consacré à la musique et n’a enregistré qu’une seule chanson pour l’album. Plus d’un million de ventes dans le monde, du groupe Decathlon en 2007. Au lieu de cela, il s’est consacré à l’étude et est considéré comme doué dans différents domaines. Il a étudié l’architecture et la photographie, mais cette décision lui a valu la rupture avec son frère.







À la fin du lycée, il a commenté ses intentions d’être architecte, mais Luis Miguel a insisté pour qu’il étudie le droit. Quand Sergio lui a dit qu’il ne pouvait pas lui imposer des choses parce que il était son frère et non son fan, le soleil était furieux et a conduit Sergiño, qui est allé vivre à Jalisco avec Octavio Foncerrada (connu sous le nom de Doc dans la série).

De cette manière, Luis Miguel n’a pas encouragé sa carrière artistique. Quoi qu’il en soit, son jeune frère est devenu pianiste de concert pour le Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre, avant de déménager en Espagne pour fonder une famille et y rester.