The Flash Saison 9 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Flèche, le premier d’une série de six émissions dans ce qui est devenu connu sous le nom d’Arrowverse, a fait ses débuts en 2012. Deux ans plus tard, le long métrage comique de Greg Berlanti, Geoff Johns et Andrew Kreisberg, Le flash, suivi. On savait peu à l’époque que Le flash deviendrait l’un de ses homologues les plus réussis dans The CW Multiverse. Barry Allen, un enfant normal, est devenu un speedster, a frayé un chemin directement dans les maisons des téléspectateurs et a captivé le monde. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne devienne évident que personne ne pouvait créer une histoire comme les créateurs derrière le Flash.

Grant Gustin a retenu l’attention du monde en tant que Barry Allen pendant huit ans. Les téléspectateurs qui se sont connectés pour voir le speedster Scarlett régulièrement ne se sont jamais déconnectés. Le flash connecté à des téléspectateurs à un autre niveau solidifiant une base de fans inébranlable et inébranlable. Selon Deadline, « Le flash est resté l’un des plus performants de la CW, la saison 8 se terminant comme l’une des émissions les plus regardées du réseau de la saison 2021-22. »

Le Flash : un succès inattendu

Personne ne s’attendait à l’Arrowverse, mais peu étaient mécontents de son existence. La CW a inauguré la décennie du super-héros sur TV Land bien avant que Marvel n’achète le MCU sur de petits écrans. Et Le flash était la deuxième offre basée sur des personnages de bandes dessinées DC, les autres étant Super Girl, Légendes de demain, Éclair noiret Fille chauve-souris.

De tous les speedsters de l’univers DC, Flash de CW a relaté la vie et les aventures de Barry Allen. Et au cours de 184 épisodes, le public s’est intimement familiarisé avec Allen et ses acolytes. Un fandom profond et durable s’est développé. Les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de soutenir le speedster alors qu’il appréhendait ses pouvoirs. Épisode après épisode, Barry a utilisé ses capacités douées pour sauver le monde, et les téléspectateurs étaient là pour le voir.

Que Barry ait été amené à aider les citoyens de Central City par des moyens malavisés ou brisé et plié par ses tentatives d’abnégation, les fans ne pouvaient pas en avoir assez. Ce fut un voyage remarquable. Cependant, la saison neuf est celle où nous nous séparons. Et voici tout ce que nous savons sur cette dernière ligne droite qui attend Barry et ses fans avant qu’il ne fonce vers le coucher du soleil.

9e saison : L’intrigue

Peu d’informations ont été publiées concernant l’intrigue, mais ce n’est pas inattendu. Un peu de mystère ne fait jamais de mal car il crée de l’anticipation. Cependant, si la série s’en tient à la formule, il s’agira davantage d’Allen surmontant les vulnérabilités et assumant les responsabilités pour faire ce qui est nécessaire pour sauver le monde. Et comme on le sait, il n’y a jamais de super-héros sans méchant. Alors la seule question devient, contre qui le Flash se retrouvera-t-il dans la saison 9 ?





Une théorie intrigante des fans circule, indiquant que l’ennemi juré de Flash dans la dernière et dernière saison pourrait n’être autre que Bloodwork (Sendhil Ramamurthy). Également connu sous le nom de Dr Ramsey Rosso, il s’est avéré un ennemi redoutable lors de la saison six lorsqu’il a montré son pouvoir de contrôler le sang des autres, causant presque à Allen et à son équipe un préjudice irréparable. Et s’il fait un retour dans cette dernière et ultime saison, il y aura sans aucun doute des choses passionnantes à l’horizon. Mais cela ne ferait pas de mal de voir Allen éliminer quelques super-méchants.

9e saison : Le casting

Le Flash a un excellent casting, car ce n’est pas le seul Flash de Gustin qui a attiré les observateurs dans l’histoire. Mais ce sont plutôt les interactions d’Allen avec sa famille, ses amis et ses collègues – Iris West, Joe West, le Dr Wells, Caitlin Snow et Cisco – qui ont créé une magie indéniable. Le drame relationnel était au cœur du spectacle. Et le casting reste un pilier primordial du succès.





Il n’était pas toujours clair s’il y aurait plus à dire au-delà de la saison huit. Et avec la fin des contrats de la plupart des acteurs, le succès d’une saison imminente semblait discutable. Mais hélas, il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Selon Cosmopolitan, The Flash (Grant Gustin), Iris West-Allen (Candice Patton) et Caitlin Snow (Danielle Panabaker) ont renouvelé leurs contrats.

Cependant, pour les fans de Joe, les choses seront un peu différentes. En raison d’autres obligations, Jesse L. Martin quitte la série en tant que habitué de la série. Mais il ne sera pas totalement absent, ce qui est une bonne nouvelle. Joe fera des apparitions périodiquement conformément à son contrat.

Les projections indiquent Le flash sera présenté en première au deuxième trimestre de 2023. Bien que la production n’ait pas encore commencé, elle devrait commencer dans les prochains mois. Cependant, compte tenu des détails qui ont été révélés, la dernière saison sera légèrement différente des saisons précédentes. Malheureusement, il y aura moins de séries à apprécier car, apparemment, la saison neuf ne comportera que 13 épisodes par rapport à sa série typique de 18 à 20 épisodes.





Sans aucun doute, une série de neuf saisons avec des cotes d’écoute impressionnantes témoigne d’une émission bien faite. Et bien que les rideaux se ferment, le voyage a été long et fructueux. Bien sûr, les adieux sont difficiles, mais ce qui les rend plus faciles, c’est de savoir que l’investissement en temps a été bien dépensé. Alors, avec tous les espoirs, Le flash se terminera en beauté avec une résolution équitable. Et c’est tout ce que tout fan peut demander.