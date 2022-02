Une image de Batgirl indique que le pingouin de Tim Burton pourrait être vivant dans le DCEU

in

Bandes dessinées DC

Le BurtonVerse pourrait avoir une plus grande présence dans l’univers étendu de DC après le film Flash, et la présence de Michael Keaton dans Batgirl en est un indicateur. Y a-t-il une autre surprise ?

©IMDBDanny DeVito comme le pingouin

Une image tirée d’un journal fictif pourrait être l’indice d’un possible retour de Cobblepot Oswald au Univers étendu DCdans ce cas, la version personnifiée par Danny De Vito dans ce qu’on appelle aujourd’hui le BurtonVerse. Bien sûr, nous avons déjà la confirmation de la présence du Homme chauve-souris de cette époque, Michel Keatondans les films Éclat et Fille chauve-souris.

Ce qui est certain, c’est que Ben Affleck assuré que sa dernière entrée en tant que chauve-souris gothique sera en Éclat et tout semble indiquer que ce poste sera laissé à l’expérimenté Keaton qui apparaîtra également dans le film mettant en vedette Leslie Grace, Fille chauve-souris, qui arrivera sur HBO Max cette année. Le film présente la participation de JK Simmons en tant que commissaire Gordon et Brendan Fraser en tant que méchant Firefly.

Le Pingouin de Danny DeVito est-il de retour ?

Maintenant la photo du journal Globe de Gothamdevenu populaire en batman revient de 1992, a un titre qui indique : « Lex Luthor enfermé dans la prison de Belle Reeve ». La chose intéressante est que le verso de cette nouvelle dit : « Un retour pour Cobblepot »une référence claire au personnage qu’il incarnait au début des années 90 Danny De Vito comme l’un des antagonistes du Dark Knight dans la saga de Tim Burton.

Au Batman revient, Le Pingouin meurt vers la fin du film, il n’est donc pas clair si l’éventuelle union du BurtonVerse avec lui Univers étendu DC a ramené le méchant à la vie ou si l’article du journal fait référence à un tout autre Oswald Cobblepot, avec une origine dans la franchise de films actuelle de la marque. La question reste sans réponse.

La chauve-souris est à son apogée avec les débuts du film homme chauve-souris le 4 mars prochain et la participation de deux versions du personnage dans Éclat. Enfin, le Chevalier de la Nuit sera également de la partie dans Fille chauve-souris. Trois acteurs sont aux commandes de ces Batman : Ben Affleck, Michael Keaton et Robert Pattinson. C’est le bon moment pour être un fan de super-héros.

