SpaceX prévoit un premier vol orbital Starship pour un voyage du Texas à Hawaï

SpaceX obtient Vaisseau spatial prêt pour son premier vol orbital.

La société prévoit de lancer un prototype de véhicule Starship à partir de l’emplacement habituel près de Boca Chica, au Texas, et d’effectuer un vol autour du monde sans équipage qui s’écrasera au large des côtes d’Hawaï, selon un document déposé auprès de la Federal Communications Commission des États-Unis. (FCC) qui était rapporté pour la première fois par The Verge .

Une date de vol n’a pas encore été annoncée, bien que le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, ait déclaré qu’il espérait mettre Starship en orbite. d’ici la fin de 2021 .

En rapport: Le vaisseau spatial et la fusée Super Heavy de SpaceX en images

Starship se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement réutilisables: un vaisseau spatial appelé Starship et un propulseur géant de premier étage connu sous le nom de Super Heavy.

Au cours de la prochaine mission orbitale, SpaceX prévoit de renvoyer le premier étage – probablement un Super Heavy lors de son premier vol, selon les médias – sur Terre environ 6 minutes après le décollage. Mais Super Heavy ne descendra pas sur le site de lancement; la zone d’atterrissage cible est une parcelle du golfe du Mexique à environ 32 kilomètres au large de la côte sud du Texas, selon le document .

« Le vaisseau orbital continuera à voler entre les détroits de Floride », ajoute le document. « Il atteindra l’orbite jusqu’à ce qu’il effectue un atterrissage ciblé et motorisé à environ 100 km (62 miles) au large de la côte nord-ouest de Kauai lors d’un atterrissage en douceur dans l’océan. »

SpaceX veut « collecter autant de données que possible pendant le vol » pour en savoir plus sur la dynamique d’entrée de Starship, car le profil de vol « est extrêmement difficile à prédire avec précision ou à reproduire par ordinateur », indique le document. On s’attend à ce que ces données éclairent la conception des futurs véhicules et améliorent la modélisation.

Les plans orbitaux ont été déposés quelques jours après SpaceX a finalement bloqué l’atterrissage lors d’un vol d’essai de Starship à haute altitude – une mission effectuée par le véhicule SN15, qui a décollé du sud du Texas le 5 mai. Quatre des prédécesseurs de SN15 avaient tenté ce vol, mais tous se sont retrouvés en morceaux. L’un de ces véhicules, SN10, a semblé atterrir en toute sécurité en mars, mais un incendie s’est rapidement déclaré à sa base et l’engin a explosé .

SpaceX a fait évoluer rapidement la conception du Starship en utilisant les «leçons apprises» de chaque vol. Pour SN15, par exemple, Liste des représentants de SpaceX « Améliorations des véhicules à travers les structures, l’avionique et les logiciels, et les moteurs … [to] permettent plus de vitesse et d’efficacité tout au long de la production et du vol: en particulier, une nouvelle suite avionique améliorée, une architecture propulsive mise à jour dans la jupe arrière et une nouvelle conception et configuration du moteur Raptor.

SpaceX prévoit d’utiliser éventuellement Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et d’autres endroits loin de la Terre. Musk a déclaré que, si les tests se déroulaient comme prévu, Starship et Super Heavy pourraient être pleinement opérationnel en 2023 , bien qu’il ait reconnu qu’il a tendance à avoir des échéanciers ambitieux.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.