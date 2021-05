« Et si c’était Marvel …? » pourrait venir à Disney + en août

Marvel Studios prépare le lancement de «What If…?», Sa première série animée, qui gère un format d’anthologie inspiré de la série de bandes dessinées du même nom dans laquelle sont présentés des événements alternatifs dans l’univers Marvel., Anticipant auparavant que la série comportera un épisode centré sur Peggy Carter en tant que super soldat ou Steve Rogers en tant que zombie.

« Et qu’est-ce qui se passerait si …? mettra en vedette Jeffrey Wright comme la voix de Uatu the Watcher, une entité qui aura un rôle similaire à celui de Rod Sterling dans « The Twilight Zone », racontant aux téléspectateurs les divers événements qui se produiront tout au long de la saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Marvel’s Secret Invasion » obtient deux nouveaux administrateurs

Cette série mettra en vedette la participation de certains acteurs du MCU, tels que Hayley Atwell dans le rôle de Peggy Carter, Michael Douglas dans le rôle de Jank Pym ou Chadwick Boseman, que nous entendrons pour la dernière fois dans le rôle de T’Challa. Ce sera également la quatrième production de Marvel Studios à atteindre Disney + dans la phase 4 de la franchise après les premières de «WandaVsion», «The Falcon and the Winter Soldier» et «Loki».

Un nouveau rapport EW a noté que « Et si …? » Il préparerait son arrivée à Disney + au mois d’août prochain, sans révéler de date exacte, confirmant qu’il comportera un total de dix épisodes et qu’il a déjà un renouvellement pour une deuxième saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rick et Morty: le créateur parle de sa collaboration avec Kanye West

La phase 4 du MCU semble accorder une grande importance au thème du multivers. Alors que « Et si …? » Il ne présentera ces scénarios alternatifs que de manière purement hypothétique, des productions telles que «Loki» ou «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» semblent accepter ce sujet comme faisant partie de son noyau central.

La première la plus proche du MCU jusqu’à présent semble être «Loki», prévue pour le 9 juin avec un total de 6 épisodes, mettant fin à sa diffusion le 14 juillet. Pendant ce temps, Black Widow s’apprête à toucher enfin le public avec son film solo le 9 juillet en sortie simultanée en salles avec le service «Premier Access» sur Disney +.