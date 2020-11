SpaceX lance un satellite avancé de cartographie océanique pour la NASA et l’Europe, cloue un atterrissage de fusée

UNE SpaceX La fusée Falcon 9 a lancé un satellite avancé de cartographie océanique en orbite pour la NASA et l’Agence spatiale européenne samedi 21 novembre lors d’un superbe lancement matinal depuis la Californie.

Les 229 pieds de haut (70 mètres) Faucon 9 a sauté de l’aire de trafic du Space Launch Complex 4E à la base aérienne de Vandenberg en Californie à 9h17 PST (12h17 HNE / 1717 GMT). C’est la charge utile: le satellite océanographique Sentinel-6 Michael Freilich développé par les agences spatiales et météorologiques américaines et européennes.

Le lancement a marqué le SpaceX 22nd Falcon 9 de SpaceX cette année. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu à terra firma, couronnant le vol avec un atterrissage réussi.

Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich est nommé pour Michael Freilich , l’ancien chef de la division des sciences de la Terre de la NASA, décédé d’un cancer en août. La NASA et l’ESA ont donné au satellite le nom de Freilich en janvier avant sa mort, un honneur rare pour un scientifique vivant. La famille de Freilich a regardé le lancement en personne, avec son fils Daniel et sa fille Sarah (avec la petite-fille de Freilich Rosie) se souvenant de leur père après le décollage.

En relation: Sentinel-6 Michael Freilich nous aidera tous à comprendre les impacts du changement climatique

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant le satellite de cartographie océanique Sentinel-6 Michael Freilich se lance dans l’espace depuis la rampe de lancement SLC-4E à la station Vandenberg Air Force, en Californie, le 21 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Construit par Airbus en Allemagne, le satellite a à peu près la taille d’une petite camionnette et transporte plusieurs instruments pour suivre les changements du niveau de la mer jusqu’à quelques centimètres. Pour mesurer le niveau de la mer, ils transmettent des signaux électromagnétiques vers les océans du monde, puis mesurent le temps qu’il leur faut pour rebondir.

Les scientifiques de la mission ont expliqué que élévation du niveau de la mer ne sont qu’une conséquence du changement climatique, et les données des précédents satellites d’observation de la Terre montrent que le taux d’élévation du niveau de la mer s’accélère, de sorte que les scientifiques veulent pouvoir le surveiller sur une longue période.

Ce satellite de 97 millions de dollars est le premier de ce qui sera une paire de satellites identiques axés sur l’océan; le prochain, Sentinel-6B, sera lancé en 2025. Ensemble, ils poursuivront l’effort de la NASA depuis trois décennies pour documenter l’élévation du niveau de la mer et donneront aux scientifiques une vision plus précise des côtes que jamais auparavant.

Les 2628 livres. (1192 kilogrammes) de satellite suit les traces de plusieurs autres missions scientifiques de la Terre, y compris le satellite Jason-3 et la mission américano-française Topex / Poséidon qui a été lancée en 1992. De son perchoir orbital, le satellite aura un point de vue privilégié pour mesurer les océans du monde en détail.

« La meilleure vue des sièges avant sur les océans vient de l’espace », a déclaré vendredi Thomas Zurbuchen, directeur scientifique de la NASA, lors d’un briefing scientifique préalable au lancement.

Le satellite Sentinel-6 se déploiera à partir du Falcon 9 environ 53 minutes après le début de la mission.

Cartographie de l’océan

Grâce aux données collectées par Sentinel-6, les scientifiques du monde entier pourront effectuer des observations de l’océan à plus haute résolution beaucoup plus près du rivage. Cela signifie que des prévisions météorologiques plus précises peuvent être établies avant que les tempêtes ne touchent terre. Quand une grosse tempête se développe sur l’océan, l’eau se déforme. Les satellites comme Sentinel-6 sont conçus pour détecter cette bulle d’eau qui monte et utilisent ces informations pour les prévisions. Les mesures pourraient également être utilisées pour déterminer comment les changements du niveau de la mer près des côtes pourraient affecter la navigation maritime et la pêche commerciale.

L’eau se dilate quand elle se réchauffe et nous pouvons le voir avec le glaciers et calottes glaciaires fondant rapidement . Cette eau doit aller quelque part et, par conséquent, les marées commencent à s’infiltrer plus à l’intérieur des terres. L’empiètement des eaux signifie que les inondations et les ondes de tempête augmentent considérablement et deviennent encore plus dangereuses, en particulier lorsqu’elles sont combinées avec des ouragans et d’autres catastrophes naturelles.

Michael Freilich, ancien chef de la Division des sciences de la Terre de l’agence. Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich est nommé en l’honneur du scientifique décédé en août. (Crédit d’image: NASA)

Dans les années 1990, le niveau de la mer augmentait de 2 millimètres par an, et cette élévation est passée à 3 millimètres par an dans les années 2000 et maintenant elle atteint 4-5 millimètres par an, ont déclaré des scientifiques de la NASA.

«Nous regardons le niveau de la mer monter juste sous nos yeux», a déclaré le scientifique du projet Josh Wills au JPL lors du briefing de vendredi. « Ces satellites nous permettent de faire cela. »

La suite d’instruments scientifiques de la mission comprend deux altimètres de haute précision. L’un d’eux peut mesurer les changements de hauteur de la surface de l’océan à une résolution de seulement 0,75 pouce (2 centimètres).

En suivant ces infimes changements à la surface, les scientifiques peuvent avoir une meilleure idée des courants océaniques sous-marins dans le monde.

Les mesures de Sentinel-6 seront cruciales pour comprendre quels phénomènes provoquent des hausses dans certaines zones.

La fureur du faucon

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: NASA TV) Image 2 sur 4 (Crédit d’image: NASA TV) Image 3 sur 4 (Crédit d’image: NASA TV) Image 4 sur 4 (Crédit d’image: NASA TV)

Le vol d’aujourd’hui marque le premier lancement d’une fusée SpaceX depuis la Californie en 17 mois (la compagnie a lancé la mission à trois satellites Radarsat pour le Canada en juillet 2019). Avec la grande majorité des missions lancées depuis la Floride, SpaceX a déplacé son deuxième drone « Just Read the Instructions » sur la côte Est, ce qui a permis à la société de maintenir un rythme de lancement rapide.

Jusqu’à présent cette année, SpaceX a lancé un total de 22 fusées en 2020 et a réussi à récupérer 66 boosters depuis le début des efforts de récupération. La majorité des missions se sont déroulées sur le dos de sa flotte de fusées vétérans. SpaceX a un total de 10 boosters éprouvés en vol dans son arsenal, y compris le nouveau booster Crew-1 ( qui a lancé quatre astronautes pour la NASA le 15 novembre ) et le booster utilisé sur le vol d’aujourd’hui. Si tout se passe bien avec le processus d’inspection, les boosters seront préparés pour les missions futures.

En remplacement de ses prises de drones typiques, et parce qu’il n’y a pas de drone sur la côte ouest, le premier propulseur d’étage de SpaceX est retourné à terre aujourd’hui, marquant le troisième atterrissage terrestre de la société dans ses installations californiennes. La société a averti les habitants que des bangs soniques pourraient être entendus crépiter au-dessus de la tête alors que l’amplificateur se frayait un chemin dans l’atmosphère.

SpaceX a récupéré son premier booster en 2015, mais a vraiment intensifié ses efforts de récupération en 2017 et a commencé à refly régulièrement des boosters. Cette année, la société a franchi une nouvelle étape, après avoir piloté trois nouveaux boosters contre 19 ayant fait leurs preuves en vol.

Lorsque le booster Falcon 9 Block 5 amélioré a fait ses débuts, le PDG de SpaceX Elon Musk a déclaré que la fusée avait été conçue pour voler au moins 10 fois avec peu ou pas de rénovation entre les vols et jusqu’à 100 fois avant d’être retirée. Il a également déclaré que la société voulait finalement faire voler le même booster deux fois en 24 heures.

Ce jalon n’a toujours pas eu lieu, mais les équipes ont beaucoup appris sur la rationalisation des processus d’inspection et ont réduit le temps d’arrêt entre les vols de plusieurs mois à seulement quelques mois. Le temps le plus court entre les vols à ce jour est un peu moins de deux mois. Ce record va au booster B1060, qui a lancé deux astronautes vers la Station spatiale internationale en mai, puis a lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne en juillet.

Le lancement d’aujourd’hui est le premier des deux que SpaceX a prévu pour ce week-end. Si tout se passe comme prévu, l’entreprise lancera deux roquettes depuis deux côtes différentes le tout dans le même week-end.

SpaceX vise actuellement dimanche soir (22 novembre) à 21h56 HNE (0256 GMT le 23 novembre) pour le lancement d’un nouveau lot de satellites Internet Starlink. Cela marquera à ce jour le 16e vol des satellites diffusant Internet.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.