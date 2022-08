Bob Odenkirk dit que la scène Breaking Bad Reunion de Better Call Saul était « tellement amusante »

La série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul a lié à Breaking Bad plus étroitement que jamais avec sa dernière poignée d’épisodes. Après six saisons, les apparitions spéciales de Bryan Cranston et Aaron Paul reprenant leurs rôles respectifs en tant que Walter White et Jesse Pinkman ont finalement eu lieu. Tu ferais mieux d’appeler Saul a révélé une nouvelle perspective le jour où le duo s’est rencontré Bob Odenkerkest Saul Goodman, réunissant les trois pour montrer ce qui s’est passé immédiatement avant et après leur confrontation dans le désert.

Ce fut une expérience incroyable pour Odenkirk, qui a abordé la réunion avec son ancien Breaking Bad co-stars pour le Tu ferais mieux d’appeler Saul scène. Parlant de la situation avec Access, Odenkirk a décrit ce que cela faisait d’être de retour avec Cranston et Paul, notant d’abord à quel point les deux étaient heureux de monter à bord et mentionnant à quel point c’était amusant de faire leur grande scène ensemble.

« Ces gars, je pense, sont très aimables, reconnaissants de ce que la série a fait pour eux. Et ils adorent Better Call Saul, tous les deux, et ce fut une joie de travailler avec eux. Tellement amusant, et d’aller dans le désert dans un Winnebago, agenouillé sur une tombe ouverte… il n’y a rien de mieux. »

Better Call Saul conclut la série avec l’aide de Breaking Bad Stars

Il se pourrait que le Tu ferais mieux d’appeler Saul l’équipe attendait pour sauver les camées des principales stars de Breaking Bad pour la toute fin comme un moyen d’aider les retombées à sortir plus fort. Bob Odenkirk avait précédemment taquiné que Bryan Cranston et Aaron Paul seraient tous les deux de retour pour plusieurs scènes avec Saul Goodman, cela suggérerait donc que Walter White reviendra une dernière fois dans la finale de la série. Odenkirk dit également à Access qu’il est vraiment content de la fin mais qu’il est triste de voir que la balade amusante touche à sa fin.

« Ça va me briser le cœur de voir ça, à cause de l’histoire telle qu’elle est, je pense que c’est beau. Je suis tellement fier de ce qu’ils ont écrit et nous ont donné à faire, et aussi, ça va être difficile à dire au revoir à ce groupe d’acteurs que j’ai appris à tant aimer. Si vous travaillez dans un endroit formidable, vous savez que le jour où il se séparera, il sera très difficile de dire au revoir.

La finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrive le 15 août sur AMC et AMC+.