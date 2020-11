Codes hérités de Roblox Heroes (novembre 2020)

Nos codes hérités Roblox Heroes ont la liste la plus à jour de codes de travail que vous pouvez échanger contre de l’argent gratuit. Vous pouvez utiliser cet argent pour acheter plus de tours et d’armes. Les spins sont utilisés pour débloquer de nouveaux super pouvoirs Quirk. Tous ces éléments à débloquer vous aideront à vaincre les boss les plus coriaces du jeu!

Liste des codes hérités de tous les héros

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes hérités des héros (fonctionnels)

DessiLegacy – Utilisez ce code pour obtenir 5000 espèces

Codes hérités des héros (expirés)

Je vous remercie!! – Utilisez ce code pour obtenir de l’argent

– Utilisez ce code pour obtenir de l’argent 750JOUEURS! – Échangez ce code contre de l’argent

– Échangez ce code contre de l’argent paradiser – Utilisez ce code pour obtenir de l’argent

– Utilisez ce code pour obtenir de l’argent goketsu – Utilisez ce code pour obtenir de l’argent

– Utilisez ce code pour obtenir de l’argent bangthefighter – Utilisez ce code pour obtenir de l’argent

– Utilisez ce code pour obtenir de l’argent 20KLIKES – Utilisez ce code pour obtenir 2000 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 2000 000 espèces 18K J’aime – Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces Absolut3R! Ghtful – Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces 16K J’aime – Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces Boros – Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces Extraterrestres – Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces Les légendes ne meurent jamais – Utilisez ce code pour obtenir 10000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 10000 espèces RIPKobe – Utilisez ce code pour obtenir 10000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 10000 espèces 13000 AIME – Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces EAU DE MER PROFONDE – Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 100 000 espèces RIPSpins – Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces Zeke_y – Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces LeePungg – Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces

– Utilisez ce code pour obtenir 200000 espèces BrokenClass – Utilisez ce code pour obtenir 5 tours

– Utilisez ce code pour obtenir 5 tours 12000 AIME – Utilisez ce code pour obtenir 5 tours

– Utilisez ce code pour obtenir 5 tours 10000LIKES – Utilisez ce code pour obtenir 5 tours

– Utilisez ce code pour obtenir 5 tours 9000LIKES – Utilisez ce code pour obtenir 5 tours

Comment utiliser les codes dans Heroes Legacy

Utiliser des codes dans Heroes Legacy est facile. Connectez-vous simplement au jeu et appuyez sur le Réglages bouton sur le côté gauche de l’écran. Ensuite, copiez et collez les codes de travail dans la zone de texte et cliquez sur Utiliser. Vous recevrez une confirmation si le code fonctionne toujours. Si le code a expiré, il indiquera INVALID.

Description du jeu et mise à jour récente

Bienvenue dans Heroes Legacy Combattez les méchants et devenez un héros célèbre … ou marchez sur le chemin du mal et devenez un super-vilain! Attendez-vous à des bugs dans le jeu, car le jeu est nouveau. Dernière mise à jour: – une arène PVP occasionnelle – des récompenses quotidiennes -beaucoup de corrections de bugs

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.