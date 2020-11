Un grand défi: Une conversation avec les grands-parents de nulle part | 45S

Il y a quelques semaines, nous avons pu assister à la conférence de presse de Les grands-parents de rien, un moment mémorable dans lequel la nouvelle formation d’un groupe historique de rock latino-américain pourrait être discutée en direct.

La raison: le lancement de leurs nouveaux singles intéressants qui ont été publiés au cours de ces mois. Ce sont des chansons complètement nouvelles et d’autres, des revers de leurs chansons emblématiques lors de la scène dirigée par Miguel Abuelo. Mais, cette fois, c’était « lundi matin”La chanson la plus mentionnée et mise en valeur. Un sujet énorme.

Ici à Garaje del Rock, nous avons déjà parlé de cette réunion et des détails de leur regroupement. Il ne fait aucun doute que c’est un moment important pour eux et pour tous les fans de rock en español.

Bien que le groupe compte un nombre considérable de musiciens, presque autant que dans ses scènes principales, quatre membres de cette nouvelle formation sont apparus pour l’interview. Ils nous ont accueillis Bodgan Peralta Chat Bleu, prenant la voix du groupe (et, surtout, le fils de Miguel Abuelo), Kubero Diaz à la guitare, Juan del Barrio sur les claviers, et Jorge Polanuer sur le saxo. Dans cet ordre précis.

Les bonnes vibrations des membres ont été incroyables, et ont conduit de nombreux collaborateurs présents à être abordés par l’émotion dans certaines de leurs questions. Et, juste comme ça, c’est comme ça que la roue a commencé. Après quelques compliments, la première chose sur laquelle il a été interrogé était son état général au milieu de toute la pandémie, ce qui a considérablement ralenti la tournée mais, à son tour, a conduit le projet à aller encore mieux. Tour qui, au fait, a commencé par un grand spectacle et une excellente réception à Lima, au Pérou.

Complétant, en outre, la façon dont il a été porté collaboration avec Ricardo Mollo Oui Manuel Moretti. A quoi, après s’être regardés entre les deux commentant qu’ils se sentaient surpris, ils ont dit « Energétiquement nous sommes … nous allons bien, nous sommes avec tout! » Ajoutant: « Nous sommes actifs et désireux de continuer la tournée qui a été reportée, pas interrompue … »

À partir de ce moment, l’esprit et la vivacité de Los Abuelos, les nouveaux grands-parents, ont été vus. Quelque chose qui a été démontré dès qu’il a été consulté sur ce que la clé était de rester là-bas, d’être actuel et que sa musique dure et continue à travailler dessus. A quoi Juan del Barrio, plein de sécurité sur sa musique, a répondu en reprenant la phrase centrale de l’interview «Il n’y a pas de clé … la clé est de le faire. En quelque sorte nous avons un contact avec le passé, mais nous avons un engagement pour l’avenir. Il y aura déjà de la place pour apporter notre part de nouvelles – qui existent – mais en ce moment nous sommes condamnés à couvrir les classiques de Los Abuelos. »

La cerise de la réponse est venue quand il a commenté que les chansons qui continueraient seraient d’autres joyaux de son répertoire tels que «Argentine Customs» avec Benjamin Amadeo, «Cosas Mías» avec Javier Malosetti, et beaucoup d’autres personnes qui les accompagneraient.

La question Garage, celle que posait cet intéressant collaborateur, tentait d’aborder un peu plus le problème de la production, quelque chose qui a été abordé petit à petit. D’autant que, à cette occasion, au-delà d’avoir un grand nombre de followers (et je les rejoins), le groupe fait face à un panorama total, mais totalement nouveau. Par conséquent, l’orientation et la recherche du son devaient prendre une grande responsabilité.

Ensuite, un accent a été mis sur la question et sur la façon dont la relation avec Juan Manuel Almada, son producteur, dans cette nouvelle étape.

Interrogé, Juan del Barrio a répondu: «Oui, tout d’abord, tout cela est possible grâce à Eureka Pop, avec Juan. C’est lui [quien] encaisse toute cette situation,Robes? […] Je sais que pour lui, produire ce groupe est un engagement. Il ressent le même défi que nous …»«… Un grand défi »s’exclama Kubero en l’interrompant agréablement. « Et bien, grâce à lui, il est également possible que nous traversions cette situation. »

Se référant au nouveau son, Juan a poursuivi en déclarant: «Oui [es que] il y a une communication d’incidence directe entre la production et les musiciens, mais bien sûr [sí, y] nous le prenons tout naturellement. Nous sommes obligés de retoucher un peu les enjeux …eh bien, nous, après si longtemps, nous l’avons joué de cette façon … Pourquoi pas? Mais nous le prenons tout naturellement, comme nous l’avons toujours fait. «

Pour renforcer l’idée, Gato s’est référé directement à son producteur, soulignant la grande confiance qui existait pour commencer à travailler: «Moi, avec Juan Almada, je n’avais besoin de (rien) … J’ai tout signé. Je lui ai juste donné mes yeux et j’ai signé. » Instantanément, Del Barrio a demandé « Êtes-vous tombé amoureux? » Laissant Gato en disant « Oui, je suis tombé amoureux » alors que tout le monde était rempli de rire. Auquel le claviériste s’est attaché «C’est quelque chose qui nous est arrivé à tous. »

Aussi, en parlant des terres péruviennes, la deuxième question qui a été posée aux quatre grands-parents concernait la rencontre sur scène avec Anthony Zavgil, l’imitateur de Miguel Abuelo, cette fois-là, ils sont venus à Lima au début de l’année et avec qui ils ont joué quelques chansons. .

Polanuer a pris le message en réponse: «Anthony… spectaculaire, fantastique […] Eh bien, c’était une belle expérience car, d’abord, nous n’avions aucune idée de lui, et c’était une surprise. Nous l’avons entendu directement sur scène et nous ne pouvions pas y croire. Une personne belle et attachante. «

Il a poursuivi en disant: «Il y a eu une expérience barbare qui est également enregistrée et surtout j’imagine ce que cela a dû signifier pour lui. Quelqu’un qui est dédié à ça … il se sent comme un grand-père de plus. » Mais alors le saxophoniste d’un ton réfléchi se corrigea: «Eh bien, pas seulement lui. En fait tous les musiciens [de esta nueva agrupación] ils sentent que les grands-parents sont les leurs. Mais plus que tout, lui. C’était une expérience très agréable. »

Puis, entre autres, ils ont été faits questions à deux piliers que n’importe quel fan voudrait savoir. La question était directe: Pourquoi ont-ils attendu si longtemps? Presque à l’unisson, tout le monde a commenté: «Oh, quelle bonne question. Je l’ai fait aussi. «

Et Polanuer a repris la réponse: «Les choses arrivent quand elles le doivent. […] Nous ne savons pas pourquoi cela ne s’est pas produit avant, mais nous savons pourquoi cela s’est produit maintenant: nous sommes de la même manière et nous voulons donner la fuite à cela. «

Mais c’est Kubero qui a eu la réponse la plus émouvante de toutes: «Quand Miguelito (grand-père) est parti, j’ai voulu lui répondre [quien] un an auparavant, il nous avait demandé de lui répondre: s’il n’était plus, ou s’il disparaissait, les grands-parents allaient-ils rester en vie? » C’était fondamental pour lui. Je suis donc complètement satisfait de ce que nous faisons maintenant. » Gato, d’un ton mélancolique, dit: «Mon père m’a demandé de continuer, il voulait que je continue. «

Le second, et l’un des plus précis, concernait si vous prévoyez d’inviter Andrés Calamaro, qui a été le principal claviériste et partenaire vocal de Miguel dans le groupe pendant un temps considérable. Après un silence et des regards partagés, la réponse fut: «Andrés est 100% attaché au projet, laissez-le décider. Les portes sont ouvertes. Il est maintenant en Europe et s’il apparaît, c’est une surprise, mais, la vérité, Andrés ne supporte pas super […] Il a des contrats, mille choses, mais qui vous dit qu’il n’est pas là pour l’Opéra? Mais Andrés est une famille et il l’est. Qu’est-ce que c’est? Daniel Melingo aussi […]. »

Pourquoi le chat a-t-il dit cela à propos de l’opéra? Qu’est-ce que l’opéra? C’est un théâtre dans lequel les Grands-parents de rien (toujours avec Miguel Grandfather) se sont produits les 14, 15 et 16 juin 1985. Afin de remonter à cette époque et à ce sentiment énorme, le but est de réaliser un concert avec ce nouveau groupe pour l’année prochaine. Quelque chose sans aucun doute incontournable.

Photo prise lors de la conférence de presse à Los Abuelos de la Nada

Les grands-parents via le streaming?

Concernant les questions s’ils prévoient de faire un concert via diffusionComme tant d’autres groupes face à la pandémie, les grands-parents ont décidé de le laisser dans un on verra. Ils ne l’excluent pas, mais préfèrent investir, comme ils l’ont commenté, leurs énergies dans les enregistrements des renversements des classiques.