Star Wars : ils ont partagé la bande-annonce de la série Andor

La série Andor étend la mythologie de Star Wars à une période peu connue comme la montée de l’Alliance rebelle contre l’Empire intergalactique.

©Disney+Andor

Andor est un projet qui est prêt pour ses débuts le 31 août avec un double épisode via la plateforme de streaming Disney+. Aujourd’hui, ils ont partagé la première bande-annonce de cette émission télévisée dirigée par diego lune Dans le rôle de Cassien Andorun agent du début alliance rebelle fatigué de l’oppression d’un empire intergalactique qui n’a aucune pitié pour ceux qui s’élèvent contre lui.

La bande-annonce de Andor il n’y a peut-être pas beaucoup de séquences de son personnage principal en action, mais il parvient à marquer un bon nombre de points avec le ton qu’il donne au spectacle. C’est une période sombre pour la galaxie et des personnages comme Mon Motha, le chef des rebelles sont surveillés de près par un empire prêt à neutraliser toute menace.

Le début de l’Alliance rebelle

L’une des surprises qu’ils ont révélées est que Andor aura au moins deux saisons dans Disney+, ce qui laisse entendre que tous ceux qui sont impliqués dans ce projet font confiance à la série télévisée qui suit les alternatives dans la vie de cet agent voyou. C’est une bonne nouvelle, après tout, les émissions de guerres des étoiles qui s’est passé sur la plate-forme La maison de la souris ils ne se sont pas heurtés

Andor racontera l’histoire de ce personnage avant les événements survenus dans le film voyouoù le héros rebelle et une équipe de guerriers se réunissent pour obtenir les plans de la dangereuse station spatiale connue sous le nom de The Death Star et donner ainsi aux pilotes qui affronteront cela « terreur technologique »tel que défini par le seigneur des ténèbres, Dark Vador.

Il semble que les temps chargés arrivent pour être un vrai fan de guerres des étoiles avec la prochaine série de Obi Wan Kenobi qui débute le 27 mai et cette annonce avec bande-annonce incluse de l’émission Andorde ce que nous avons pu voir, assez nouveau et quelque chose de différent de ce que la saga intergalactique propose en Disney+. Garde en tête que voyou C’est un film très apprécié du public et ce prequel a cela en sa faveur.

